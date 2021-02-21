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فن

محمد هنيدي يفجر مفاجأة عن شخصية عفت الشربيني في جاءنا البيان التالي

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:22 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
فجر الفنان محمد هنيدي مفاجأة بشأن شخصيته الشهيرة عفت الشربيني التي قدمها في فيلم جاءنا البيان التالي.

وقال هنيدي خلال استضافته ببرنامج "سهرانين" ويقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة ON إنها شخصية حقيقية وقابلها بالفعل خلال تواجده بمهرجان الإسكندرية السينمائي، واوضح إن الإفيهات التي تداولها هنيدي بالعمل قالتها له خلال هذا اللقاء.


وحل الفنان محمد هنيدي ضيفا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد، وغنى  "أنساك" لـ أم كلثوم على الهواء.

وكشف "هنيدي" خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلين الكوميديا حاليا. كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.
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