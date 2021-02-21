بدء تحكيم الدورة السابعة لمسابقة اصنع كتابك الإلكتروني بالقومي لثقافة الطفل.. الأربعاء

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وسيقام التحكيم بالنسبة للمحافظات البعيدة عن طريق برنامج زووم.



