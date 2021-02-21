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ثقافة

بدء تحكيم الدورة السابعة لمسابقة اصنع كتابك الإلكتروني بالقومي لثقافة الطفل.. الأربعاء

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:52 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يبدأ المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف تحكيم مسابقة "اصنع كتابك الالكتروني" فى دورتها السابعة؛ وهي المسابقة التى يطلقها المركز سنويا،بداية من يوم الأربعاء المقبل، ويستمر حتى يوم الخميس الموافقين 24 و25 فبراير بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا وذلك بحضور المتسابقين من محافظتي القاهرة والجيزة ومعهم أعمالهم الإلكترونية لعرضها على لجنة التحكيم.


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وسيقام التحكيم بالنسبة للمحافظات البعيدة عن طريق برنامج زووم.

جدير بالذكر أن عدد المشاركين قد وصل 250 مشارك، وتم تحكيم المرحلة الأولى وتصفية المشاركين إلى 150 مشاركا من محافظات القاهرة والجيزة والسويس والفيوم والدقهلية.

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