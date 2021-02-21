حجز المنتج محمد مشيش لحين عرضه على المحكمة

أعلن مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية ، حجز المنتج محمد مشيش الذي جرى ترحيله من إدارة الجوازات بعد ضبطه في قضية أختام مزورة إلى قسم أول شبرا الخيمة، وهو محجوز به حاليا.









وأضاف المصدر، أنه سيجرى عرضه على المحكمة والتي ستقوم بإعادة إجراءات القضية وفقًا للقانون.





تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية، بضبط المنتج التليفزيوني محمد مشيش في حملة لتنفيذ الأحكام، بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة، وذلك في القضية رقم 23984 لعام 2018 التابعة لجنايات قسم شبرا الخيمة، حيث صدر فيها حكم غيابي عليه بالسجن 3 سنوات وكان وقتها خارج مصر.



