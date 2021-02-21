العثور على جثة صاحب منزل متحللة أعلى السطح بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا فوق سطح منزله في شبين القناطر.









وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص في حالة تحلل فوق سطح منزل في قرية بدائرة مركز شبين القناطر.





وانتقل على الفور العميد خالد المحمديرئيس مباحث المديرية وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل م"، 35 عاما متوفى منذ يومين تقريبا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.