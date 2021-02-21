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حوادث

لص يهرب من الأهالى ليلقى مصرعه غرقا فى ترعة الإسماعيلية

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:22 م
غرق
غرق
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إبراهيم الهوارى
كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية واقعة العثور على شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، حيث تبين أن الغريق يدعى "م. ز"، 37 عاما، سبق اتهامه في 7 حوادث سرقة.


كما تبين أن المتهم قفز بمياه ترعة الإسماعيلية هربا من الأهالي الذين أمسكوا به وبصحبته اثنان آخران، وهما كل من "ح. ع"، و"ب. ا"، 49 عاما، عاطلين أثناء سرقتهما الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء الخانكة فلقي مصرعه.


وضبطت مباحث مركز الخانكة برئاسة المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث، باقي المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


من ناحية أخرى، كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية غموض حادث العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مدرسة الشيماء بمنطقة الفلل ببنها، وتبين وجود سرنجة وتذكرة هيروين بجوار جثة المجنى عليه، كما أنه يرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة أي إصابات بأنحاء جسده.


تبين من التحريات أن المتهم توفى نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة أدت لوفاته، حيث تبين آثار حقن في منطقة الذراع والبطن وبإجراء الفحص عن هوية المجنى عليه تعرف عليه والده ويدعى "ا. م"، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، بعثور الأهالي على جثة شاب متوفى ومرتديًا جميع ملابسه وبجانبه سرنجة وملقى بجوار مدرسة الشيماء دائرة القسم.


وتبين أن الجثة لشاب يدعى "ط. م"، 32 سنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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