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رياضة

مصدر من السنغال: بعثة الزمالك بخير وننتظر قرار كاف لتأجيل لقاء تونجيث

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:45 ص
طارق حامد لاعب الزمالك
طارق حامد لاعب الزمالك
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منتصر الرفاعي
كشف مصدر مرافق لبعثة الزمالك فى السنغال أن الفريق الأبيض بخير وسيخوض مرانه فى الرابعة عصر اليوم بتوقيت السنغال السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب لات ديور بمدينة ثيس التى تستضيف لقاء الزمالك وتونجيث فى نفس الموعد غدا .

وقال المصدر أن البعثة البيضاء تنتظر القرار النهائي من الإتحاد الإفريقى لكرة القدم بشأن طلب الزمالك تأجيل مباراة تونجيث 24 ساعة بعد أزمة سفر الفريق إلى السنغال أول أمس بسبب عدم وجود تصريح لدخول الطائرة الخاصة الأجواء الموريتانية الأمر الذى جعلها تمكث 6 ساعات بالجزائر وتستغرق الرحلة قرابة الـ 23 ساعة للوصول الى العاصمة داكار .

ويترأس بعثة الزمالك المستشار  اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون النادى وذلك لدعم الفريق الأبيض فى تلك المباراة الهامة

التى يسعى للفوز بنقاطها الثلاث خارج الديار بعدما تعادل سلبيا فى الجولة الأولى أمام مولودية وهران الجزائرى بإستاد القاهرة .

ويضع البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك خطة مواجهة بطل السنغال فى مران اليوم بحثا عن أول انتصار فى المجموعة بعدما تعادل  الفريق فى الجولة الأولى سلبيا مع مولودية وهران الجزائري.


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