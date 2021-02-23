الثلج يغطى شوارع دمياط ويمنع المراكب من الخروج للصيد..صور



من جانبها، اعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع حالة الطوارىء فى المستشفيات ، تحسبا لوقوع حوادث ، كما تم تكثيف الدوريات الأمنية على الطرق الدولية والسريعة تحسبا لوقوع حوادث .



ومن جانبه، صرح حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج ، انه تقرر غلق بوغاز العزبة ومنع المراكب من الخروج للصيد لحين تحسن الاحوال الجوية.



وأشار الى أن قرار منع المراكب يأتى في اطار الحرص على أرواح الصيادين من الخروج للصيد في مثل تلك الظروف وسوء حالة الطقس.