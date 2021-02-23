بتكلفة 62 مليون جنيه..تشغيل موقفي سيارات دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة،أنه سيتم تشغيل الموقفين الجديدين بمدينة دمياط الجديدة،اليوم الثلاثاء،وذلك بتكلفة 62 مليون جنيه.
أوضح رجب في بيان، أن الموقف الأول مقام على مساحة 4.6 فدان بما يعادل 19 ألف متر بجوار جامعة دمياط، ليخدم قرى مراكز دمياط ومحافظات الدلتا كالدقهلية وكفر الشيخ وذلك بتكلفة 37 مليون جنيه،بينما أقيم الموقف الثانى بمدخل المدينة على مساحة 2.6 فدان بما يعادل 11 ألف متر ليخدم أهالى مدينة دمياط ومحافظات القناة كبورسعيد والإسماعيلية بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه.
أشار الى أن الموقف انشئ بمواصفات عالية وسيشمل كافتيريات ودورات مياه وكل الخدمات الأخرى، كما أنه سيتم إلغاء الموقف الحالى الموجود بجوار سور الحديقة المركزية وسوف يتم تشغيل 60 سيارة علي خط سرفيس 1 و 60 سيارة علي سرفيس 2 و40 سيارة علي سرفيس 3، اما سرفيس 4 فستعمل عليه الباصات الخاصة بمجلس الامناء.
كان قد أجريت قرعة بين السائقين لتقسيمهم للعمل بين الموقفين كما تم عمل قرعة لخطوط السرفيس بعد تعديلها وقد تم اعداد 4 خطوط للسرفيس لتغذية المدينة بالكامل وكلها تبدأ وتنتهي عند المواقف.