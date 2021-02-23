أعراض تكشف الإصابة بسرطان المبيض

لسوء الحظ، فإن تجاهل الأعراض يترك غرفة المرض تتطور، ما يعني أنه سيكون من الصعب علاجه عند اكتشافه. يوضح ويستن: "غالبًا ما يؤدي ذلك إلى التشخيص المتأخر"، على الرغم من أن الأعراض غامضة تمامًا، فمن المهم زيارة طبيبك إذا واجهت واحدًا أو أكثر من الأعراض الموضحة أدناه.

وفقًا لميتشل هوفمان، اختصاصي الأورام النسائية في مركز موفيت للسرطان، فإن استمرار الألم في البطن أو الحوض عادة ما يكون علامة على انتشار السرطان.

2. الغثيان وقلة الشهية

عندما ينتشر سرطان المبيض ، يمكن أن يبدأ في التأثير على طريقة عمل الأمعاء، قد تشعر بالشبع في وقت أقرب أو قد تشعر أنك تستطيع أن تأكل أقل مما كنت تفعل من قبل، إذا كانت هذه هي الحالة ، فقد تكون مساحة معدتك أقل من ذي قبل بسبب الورم المتنامي ، أو قد يكون هناك تراكم للسوائل في الطريق.









3. ممسك

يوضح هوفمان: "يمكن أن يسبب سرطان المبيض شعورًا بالانتفاخ بسبب انخفاض وظيفة الأمعاء، للتأكد من أن أمعاءك تعمل بشكل صحيح ، يجب أن تكون عضلات الأمعاء قوية بما يكفي لدفع الأشياء من خلالها".









ومع ذلك، عندما يتطور السرطان خارج الأمعاء (وهو ما يحدث عندما ينتشر سرطان المبيض) فإنه يمكن أن يؤثر على وظيفة العضلات. يكون الشعور بالانتفاخ مريبًا بشكل خاص إذا لم تكن هناك أي تغييرات في نظامك الغذائي أو نظام التمرين.









4. عليك التبول كثيرا

لقد ذكرنا بالفعل هذه الأعراض، لكن الاضطرار إلى التبول في كثير من الأحيان يمكن أن يكون أحد أعراض سرطان المبيض، كما يوضح هوفمان. يقول: "هناك مساحة محدودة فقط في الحوض، إذا أصيبت امرأة بورم هناك ، فسوف يضغط على المثانة ويقلل من قدرتها، هذا يمكن أن يجعل مثانتك تشعر بأنها ممتلئة أكثر وتضطر إلى التبول أكثر من مرة".









5. عدم انتظام الدورة الشهرية

يقول هوفمان إن هذا العرض مهم، عندما يكون هناك ورم في مبيضك، يمكن أن يعطل الوظيفة الطبيعية لدمك وفي النهاية يعطل دورتك أيضًا، لذا، انتبه عندما تلاحظ تغيرًا كبيرًا في دورتك الشهرية (في كثير من الأحيان، أقل في كثير من الأحيان) وقم بزيارة طبيبك.









6. ألم أثناء الجماع

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالألم أثناء الجماع ويرتبط بعضها بسرطان المبيض. يوضح هوفمان: "يمكن أن يكون ورم المبيض يضغط على المهبل، مما يؤدي إلى الضغط الذي يمكن أن يسبب الألم. الاحتمال الآخر هو أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسمك عند الإصابة بسرطان المبيض يمكن أن تؤدي إلى الجفاف. يمكن أن يسبب هذا الشعور بعدم الراحة أو الألم أيضًا".









7. حمض المعدة أو حرقة المعدة

يوضح ويستن: "نظرًا لأن سرطان المبيض يفسد وعاءك، فقد يكون له أيضًا تأثير على بقية جسمك، الأشياء تندفع إلى معدتك مما يدفع المريء إلى الوراء، كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ ويمكن أن يسبب ذلك حرقة في المعدة أو حمض المعدة".









النساء الأكبر سنا

يعتبر سرطان المبيض أكثر شيوعًا عند النساء الأكبر سنًا، لذا إذا كنتِ لا تزالين صغيرة وتعانين من أحد هذه الأعراض، فهناك فرصة كبيرة لأن تكون أعراضًا لشيء آخر، ومع ذلك، من المهم أن تظل يقظًا وأن تراقب جسمك عن كثب. إذا كنت قلقًا من وجود خطأ ما، فيجب عليك زيارة طبيبك.