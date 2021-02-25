مبروك عطية: ألفت 3 كتب في الحب .. وهذه أغرب قصة بين زوجين

، العالم الأزهري، إن أكثر الأسئلة التي تعرض عليه العلاقات الشخصية والطلاق، مؤكدًا أن الصبر لا بد أن يتحلى به كل من يدعو إلى الله، حيث تتكرر الأسئلة وخاصة في المواسم كالصيام والأضحية، وتكون نفس الإجابات، ونتحدث عنها كأننا لم نذكرها من قبل.

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس» لبرنامج «يحدث فى مصر»، على فضائية «mbc مصر»: «أنا عندي 3 كتب في الحب، ولكن نحن نستعملها ولكن لا نعمل بمقتضاها».

واستطرد: «وبعض الأزواج يظنون أنهم تزوجوا عن حب لكنه لا حب ولا غيره، ولكنه كان مجرد إعجاب، وفي دين الله نحن مأمورون بأن نحب، وبالتحديد نحب الخير لبعضنا ».

وتابع: «في سؤال وصلني من سائلة تقول لي إنها تزوجت زوجها عن حب لمدة 10 سنوات، وتشاجرا بسبب 5 جنيهات وضربها ضربة دمر شبكية إحدى عينيها، لذلك هذا ليس حبًا بكل تأكيد».





وأكمل: «ويظهر الحب الصادق عندما طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يسمح لهم باصطحاب يوسف، وهو رد عليهم بأن بعده عنه يحزنه، هذا هو الحب الصادق، وفي حياتنا الحب هو أن ينتهي الرجل من عمله أن يتوجه إلى منزله مسرعا ليرى زوجته، دون أن يذهب لأصدقائه أو يذهب إلى المقهى».



