في الذكرى الأولى لوفاة مبارك.. ملامح قريته تغيرت.. هدم منزله وتجديد مدرسته والأهالي: "ربنا يرحمه".. صور وفيديو

في الذكرى الأولي لوفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ما زالت صورته تزين مركز شباب قرية كفر المصيلحة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية ومسقط رأس الرئيس الراحل حيث ولد وتربي قبل الانتقال للعيش في القاهرة.





ما زالت عائلة مبارك تسكن في القرية الصغيرة التي تغيرت ملامحها حيث هدم منزل الذي كان يسكن فيه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وتحولت إلى أرض فضاء بعد أن قام أهله ببيعها الى أحد أهالي القرية.





ولم يقتصر الأمر على منزل مبارك بل امتد إلى مدرسته الابتدائية التي درس بها حيث تم هدمها وخرجت بدلا منها مدرسة جديدة لتعليم وتخريج أجيال جديدة.





وتلقي مبارك تعليمه في مدرسة عبدالعزيز باشا فهمي أحد أعلام القرية والذي يشغل منصب وزير العدل الأسبق والتي قضي فيها مبارك أيام دراسته متنقلا من فصل لآخر.



ترك بين جدرانها الرئيس الراحل ذكرياته حيث تلقى تعليمه وسط أبناء قريته وكان دائم ممارسة الرياضة مع أقرانه في الفناء الذي يتوسط المدرسة وبجانب هذا الفناء تجد المكتبة الخاصة بالمدرسة والتي لطالما كان يقضي بعض وقته بها قارئا ما بها من كتب وروايات.





ما زال أهل القرية يذكرون مبارك كأحد أبناء قريتهم ويفخرون أنه كان رئيسا للجمهورية يوما ما لمدة ٣٠ عاما حيث كان يرجع حديثه إلى مسقط رأسه بكفر المصيلحة حتي تغني بها الفنانون في فترة حكم مبارك.





"الله يرحمه كان طيب".. هكذا أكد أحد أهالي القرية أن مبارك ما زال اسمه بالقرية ويفخر الكثير أنه من كفر المصيلحة مسقط رأس الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.







قرية هادئة الجميع يلزم منزله حيث تبدو القرية كأنها خالية من المارة، حيث تجولت "صدى البلد" في مسقط رأس الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لتجدها هادئة وما زال يعلو صورة مبارك مركز شباب القرية.





كفر المصيلحة ولد وعاش فيها الرئيس الراحل والتي قضى فيها طفولته وهو من جلس على عرش مصر مدة 30 عاما كان قبلها بطلا من أبطال القوات المسلحة وقائدا من قادة نصر أكتوبر المجيد.





فيما أكد أحد أبناء عمومة مبارك أن القرية بأجمعها حزنت على وفاة مبارك والذي يتباهى به الجميع لما قدمه من خدمات لصالح الوطن وهو اللي كان مشرفنا، موضحا بأن علاقتهم بالرئيس الراحل لم تنقطع حتي وفاته رغم عدم زيارته للقرية منذ عقود إذ كانت زيارته الأخيرة للقرية خلال فترة توليه قيادة القوات الجوية للمشاركة في إحدى جنازات أبناء عائلته.





وأضاف قائلا "قريتنا حظيت باهتمام كبير من الرئيس الراحل مبارك وفيها جميع خدمات البنية التحتية والأساسية من الصرف الصحي للغاز.