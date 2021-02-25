متجوزة في البطاقة بس.. إنهاء معاناة أقصرية بسبب الحالة الاجتماعية

كشف وكيل الوزارة اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية بمحافظة الاقصر، عن تقدم احدى المواطنات بطلب له بانها اثناء تغيير البطاقه الشخصيه الخاصه بها فوجئت بتغيير الحاله الاجتماعيه له إلى متزوجة وهي لا تزال وفي الاصل آنسة.





وعلى الفور تم الاتصال بالعميد محمد رشدى مدير ادارة الاحوال المدنية بالأقصر وتم فحص الحاله الخاصه بها حيث تبين صحه طلبها وتم تغيير الحاله الاجتماعيه للفتاة وتم استخرج بطاقه شخصيه لها بالحاله الاجتماعيه الصحيحه .





ومن جانبها تقدمت الفتاة بالشكر لكل من ساعدها على سرعه تلبيه طلبها حيث ان الأمر كان تسبب لها فى حرج وسط الاهل .









ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والخاصة بفحص شكاوى المواطنين وتقديم كافة سبل المساعدة المطلوبة لهم.







