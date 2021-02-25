ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

متجوزة في البطاقة بس.. إنهاء معاناة أقصرية بسبب الحالة الاجتماعية

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:44 م
إنهاء معاناة فتاة
إنهاء معاناة فتاة بالأقصر بسبب الحالة الإجتماعية
Advertisements
شمس يونس
كشف وكيل الوزارة اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية بمحافظة الاقصر، عن تقدم احدى المواطنات بطلب له بانها اثناء تغيير البطاقه الشخصيه الخاصه بها فوجئت بتغيير الحاله الاجتماعيه له إلى متزوجة وهي لا تزال وفي الاصل آنسة.

وعلى الفور تم الاتصال بالعميد  محمد رشدى مدير ادارة الاحوال المدنية بالأقصر وتم فحص الحاله الخاصه بها حيث تبين صحه طلبها وتم تغيير الحاله الاجتماعيه للفتاة  وتم استخرج بطاقه شخصيه لها بالحاله الاجتماعيه الصحيحه .

ومن جانبها تقدمت الفتاة بالشكر لكل من ساعدها  على سرعه تلبيه طلبها حيث ان الأمر كان تسبب لها فى حرج وسط الاهل .


ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، والخاصة بفحص شكاوى المواطنين وتقديم كافة سبل المساعدة المطلوبة لهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير ٩١ محضر إشغال بالأقصر

ضبط 17 فردا بدون كمامة وتغريمهم بالأقصر .. صور

تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور

انعقاد لجنة حماية الطفل والأمومة بجنوب الأقصر .. صور

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الأقصر .. شاهد

تحرير 54 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة في الأقصر

ترشيحاتنا

بعد رحلتها لأسوان بالعجلة.. إطلالات تارا عماد تثير الجدل حول أنوثتها

3 مرات يوميا .. مشروب يساعد المدخنين على تنظيف الرئتين

أخبار الرياضة| غضب عارم في الأهلي.. واتحاد الكرة يعلن موعد القمة

11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات

إصابة المذيعة لينا شاكر بالسرطان .. تفاصيل

قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. 10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل في اللجنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب