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محافظات

تجميل وإضاءة المسار السياحي بالأقصر.. صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:57 م
تجميل واضاءة المسار
تجميل واضاءة المسار السياحي بالأقصر..صور
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شمس يونس
اعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بمحافظة الأقصر بأنه فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألمهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بالمدينة واستمرارا للجهود المبذولة في أعمال النظافة والتجميل، قامت رئاسة مدينة البياضية بمراجعة كافة كشافات الإضاءة على طول المسار السياحي. 

كما قامت محافظة الأقصر بتوفير   ٣ كشاف ( هاى ماست ) للتركيب على الطريق، وقامت ادارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق ونظافة كافة جوانب الطريق. 

كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التليفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم.
شارك فى الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعه ، وحمادة قنديل مدير الصيانة، وطه أبو القاسم مدير النظافة والتجميل.

وفي سياق متصل، وجه محافظ الأقصر بالبدء في أعمال توسعة الطريق الممتد من مدخل البياضية وصولا إلي كمين البغدادي، وجار العمل به حاليًا.

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تجميل وإضاءة المسار السياحي بالأقصر.. صور
تجميل وإضاءة المسار السياحي بالأقصر.. صور
تجميل وإضاءة المسار السياحي بالأقصر.. صور
تجميل وإضاءة المسار السياحي بالأقصر.. صور
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