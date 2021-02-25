تجميل وإضاءة المسار السياحي بالأقصر.. صور

اعلن وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بمحافظة الأقصر بأنه فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألمهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بالمدينة واستمرارا للجهود المبذولة في أعمال النظافة والتجميل، قامت رئاسة مدينة البياضية بمراجعة كافة كشافات الإضاءة على طول المسار السياحي.
كما قامت محافظة الأقصر بتوفير ٣ كشاف ( هاى ماست ) للتركيب على الطريق، وقامت ادارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق ونظافة كافة جوانب الطريق.
كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التليفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم.
شارك فى الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعه ، وحمادة قنديل مدير الصيانة، وطه أبو القاسم مدير النظافة والتجميل.
وفي سياق متصل، وجه محافظ الأقصر بالبدء في أعمال توسعة الطريق الممتد من مدخل البياضية وصولا إلي كمين البغدادي، وجار العمل به حاليًا.
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