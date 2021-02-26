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أخبار البلد

الأحد.. الصحة تعلن كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة، التفاصيل الكاملة لبدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، وذلك بعد التأكيد على أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاح فيروس كورونا، تصل أولى دفاعاتها الأسبوع المقبل وتقدر بـ 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.

وأضاف، المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أن موقع تسجيل لقاح كورونا ليس موقعا فقط بل منظومة متكاملة.

وأكد صلاح، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:


1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة، من خلال اللينك التالي:-


http://mohpegypt.com/?fbclid=IwAR1hBnfXnpnbsKYRYNYP4SmtoHB_Z1Ry6fhCewUkoFmMErmnf03vy70brZo#home

 

 

2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.

 

 

3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.

 

وأفاد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أنه بعد التسجيل سيقوم السيستم بالتأكيد بمراجعة البيانات بنجاح، وحين الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسائل نصية تحمل ميعاد ومكان تلقي اللقاح.


وأضاف صلاح، أنه بعد الذهاب للمكان المتفق عليه، يقابل مدخل بيانات للتأكد منها، ويراجع الأوراق المطلوبة لما يثبت بإصابته بفيروس كورونا، أو أنه عضو بأحد العاملين بفرق الرعاية الصحية لفيروس كورونا للتأكد من أحقيتهم للقاح بالفئات الأولي

 

وأشار إلى أنه، يتم رفع الوثائق على السيستم، ثم يتم إعطاؤه الموافقة المستنيرة، ويتجه إلى غرفة المشورة التي بداخلها طبيب يشرح له كل شيء بخصوص اللقاح، ويقوم بإمضاء إقرار بأخذ لقاح كورونا، ويتم رفعه على السيستم، ويتم الإشارة إلى أن المصاب أخذ أول جرعة، ويتم إعطاؤه كارت يوضح ميعاد الجرعة الثانية والميعاد والمكان المخصص لها.

 

وأوضح صلاح، أن الكارت يتضمن بيانات لو حدثت أعراض، والأماكن التي تتوجه لها، لتلقي بالعيادة التي تتابع تلقي اللقاح.

 

وأضاف، أنه يتم تسجيل كل اللقاحات بأعدادها التي استلمناها، ومن خلالها يتم معرفة موقف اللقاحات من شاشات مرتبطة بالسيستم، ويتم توزيعها علي مراكز توزيع اللقاحات.

 

وأكد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أنه مع كل صرفية لمصاب يطعم، ينقص الرصيد، ويوجد بالديوان العام لوزارة الصحة شاشة بيانات توضح كل الأماكن وأرصدة الجرعات بكل مكان يوفر اللقاح، وذلك لأغراض الحوكمة والإدارة الرشيدة للموقف منعا لإهدار أو إساءة استخدام اللقاحات، وبذلك تكون منظومة كاملة لإدارة اللقاح بشكل كامل.

 

 

وذلك بالإضافة إلى تسجيل بيانات الملف الطبي الى المريض في عيادات متابعة الحالات، لو ظهر أي أعراض أو ما شابه، لتكون صورة كاملة وبيانات حقيقية نستطيع من خلالها عمل أبحاث أكثر على اللقاح.

 

 

وأفاد، أنه يتم توزيع اللقاح طبقا لأولوية الحالة داخل الفئات الأولي، وتتغير على حسب العوامل المتاحة التي تتحكم بالموافقة، وبناء عليها يتم تحديد توقيت صرف اللقاح.

ونشرت وزارة الصحة، بعض الضوابط التوضيحية للمواطنين التي سيتم اتخاذها عند التسجيل وضوابط الصرف أيضًا وأسعاره، بالإضافة إلى مراعاة بند غير القادرين على سداد رسومه المقدرة من الحكومة بـ 200 جنيه.

 

وفقًا لوزارة الصحة، فإنه على المواطنين معرفة النقاط التالية لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح:

 

- فتح باب التسجيل للحصول على للقاح الأحد المقبل والتطعيم أول أسبوع من مارس

-  اللقاح سيتوفر برسوم لن تزيد عن 200 جنيه ومجانا لغير القادرين

- غير القادرين هم من يقعون تحت بند  "تكافل وكرامة "

- المواطن غير مدرج ضمن فئة غير القادرين ولن يستطيع سداد الرسوم عليه كتابة تقرير لإعفائه

- مستشفيات وزارة الصحة ستساعد غير القادرين على تسجيل بياناتهم

- مرضى الغسيل الكلوي سيتم تسجيلهم تلقائيًا من خلال قاعدة بيانات الوزارة

- أصحاب الأمراض المزمنة عليهم إرفاق تقارير طبية بذلك عند التسجيل

- المواطنين فوق سن الـ 40 يحق لهم التسجيل للحصول على اللقاح

- النظام الميمكن هو من يحدد أولوية الحصول على اللقاح

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