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مرأة

7 وصفات طبيعية للتخلص من علامات التمدد بالمنزل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تظهر علامات التمدد  على الجسم في الغالب عندما يتغير شكل الجلد بسرعة وبشكل متكرر، ويحدث هذا بسبب توسع سريع في الجلد أو تقلصه، ويمكن لكل من الرجال والنساء الحصول على علامات تمدد الجلد، لكن لا داعي للقلق من أي مشكلة صحية لأن علامات التمدد غير ضارة، تنتشر في الغالب عند النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من السمنة، فهناك علامات وردية أو بيضاء معينة قد تظهر على جسمك، ومعظمها على الخصر.

 لذا فإن تقليل علامات التمدد أو إزالتها يستغرق وقتًا طويلًا، حتى أن البعض يذهب إلى العديد من منتجات التجميل أو الكريمات لتقليل تلك العلامات، فإذا كنت تواجه مشكلة وجود علامات تمدد في أجزاء مختلفة من جسمك وتريد التخلص منها أو إزالتها، يجب أن تضع في اعتبارك أن إزالة علامات التمدد تستغرق وقتًا. 

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لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth” أبرز 7 مكونات طبيعية للتخلص من علامات التمدد بالمنزل. 

1. زيت جوز الهند 

فهو متوفر في كل أسرة تقريبًا، ويمكن أن تكون طريقة جيدة جدًا لعلاج علامات التمدد على بشرتك، حيث يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تساعد في تقليل الندبات على جسمك، ويمكنك وضعه قبل النوم وغسله في الصباح.

2. الصبار

الألوفيرا علاج طبيعي يستخدم للبشرة والشعر بالإضافة إلى المشاكل الصحية، فإنه غني بمضادات الأكسدة وله عوامل علاجية يمكنها إزالة آثار علامات التمدد، لهذا ضع جل الصبار على علامات التمدد كل يوم لمدة 10 دقائق وانتظر النتائج.

3. زيت فيتامين E

تظهر علامات التمدد على الجلد بسرعة كبيرة، ويصبح من الصعب إزالة هذه العلامات، لذا يمكن أن يساعدك زيت فيتامين E في علاج مشكلة الجلد هذه، حيث يمكنك وضع زيت فيتامين E على مكان معين من الجلد لزيادة مستويات المغذيات في أنسجة الجلد، وسترى بالتأكيد النتائج المطلوبة في خلال أيام قليلة.

4. عصير ليمون

يمكن أن تكون الفواكه الحمضية أيضًا علاجًا منزليًا لإزالة علامات التمدد، فيحتوي عصير الليمون على العديد من مضادات الأكسدة الموجودة فيه، لذا يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في تفتيح علامات التمدد، فقط خذ القليل من عصير الليمون في وعاء صغير واستخدم كرة قطنية لوضعه على العلامات على بشرتك، وبعد 10-15 دقيقة يمكنك شطفه، يمكنك استخدام هذا العلاج مرتين على الأقل في الأسبوع.

5. بياض البيض

يحتوي بياض البيض على أحماض أمينية وبروتينات يمكن أن تكون مفيدة في تقليل علامات التمدد، فبعد إخراج الصفار يمكنك خفق بيضتين على الأقل لوضعهما على مكان علامات التمدد، واتركيه يجف ثم اغسليه، وأخيرًا رطبي هذا الجزء لتقليل الجفاف، اتبعي هذا كل يوم وانتظر النتائج المرجوة.

6. سكر

طريقة أخرى مفيدة هي وضع السكر على علامات التمدد، فيمكنك بسهولة استخدام حبات السكر كمقشر عن طريق خلطها ببعض العسل وزيت الزيتون، فالسكر مقشر ويمكن أن يساعد في التخلص من علامات التمدد بشكل طبيعي، فبعد فركه على بشرتك، يمكنك شطفه، افعلي هذا 3-4 مرات في الأسبوع وشاهدي النتائج بنفسك.

7. عصير البطاطس
البطاطس مغذية للغاية ولها العديد من الفوائد الصحية، فيمكنك استخدام البطاطس أو حتى قشرها للاستفادة من مكوناتها، من علاج الهالات السوداء إلى تفتيح لون البشرة، يمكن أيضًا استخدام عصير البطاطس للتخلص من علامات التمدد، كما يمكنك أيضًا تقطيع البطاطس إلى قطعتين ووضعها على بشرتك للتخلص من علامات التمدد.
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