بعد الحمل .. 6 وصفات منزلية سهلة للتخلص من علامات التمدد

علامات التمدد أو ما تعرف بـ “stretch marks “ يصاب بها حوالي من 50-90% من النساء الحوامل كما يعد عُمر وصحة الأم وزيادة وزن الطفل عند الولادة وزيادة وزن الأم قبل الولادة من العوامل المستقلة التي تسبب تكوين هذه العلامات مما يؤثر نفسيًا علي المرأة بعد الولاده .





ونستعرض لكي أفضل 6 وصفات منزلية سهلة تساعد علي إخفاء علامات التمدد وفقًا لتقرير بموقع "Bold Sky”





1. العسل

طريقة الاستخدام:

ضعي العسل برفق على علامات التمدد، ثم ضعي قطعة قماش دافئة على المنطقة وانتظري لمدة 20-30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، يمكنك أيضًا خلط العسل بكمية صغيرة من زيت الخروع أو زيت الزيتون أو الجلسرين والملح للحصول على أفضل النتائج.





2. عصير الليمون

غالبًا ما يشتهر عصير الليمون بقدرته على تفتيح البشرة لذلك قد يساعد في تفتيح ندبات ما بعد الحمل على المعدة وجعلها أقل وضوحًا لكن احذري من تركيزه لأنه قد يسبب تهيج الجلد لبعض أنواع البشرة.





طريقة الاستخدام: انقعي قطعة قطن في عصير الليمون وضعيها على علامات التمدد، دعي العصير يجف ثم اغسليه بماء فاتر. كرري العملية بانتظام للحصول على أفضل النتائج.





3. بياض البيض

يمكن أن يفعل المعجزات للجلد لا تساعد البروتينات الموجودة فيه على تجديد شباب الجلد فحسب، بل تعطي أيضًا مظهرًا جديدًا للجسم، يساعد بياض البيض أيضًا في تفتيح العلامات وشد الجلد.





طريقة الاستخدام: اكسري بيضة واجمعي بياضها، تاركًة صفار البيض ثم اخفقي بياض البيض وأضيفي بعض عصير الليمون،ضعيه على المعدة واتركيه حتى يجف، ثم يغسل بالماء الفاتر.





4. عصير البطاطس

حيث يحتوي عصير البطاطس على عوامل التبييض وهذا هو السبب في استخدامه بشكل فعال في الحد من ظهور علامات التمدد ، قد يساعد النشا والإنزيمات الموجودة في البطاطس على تفتيح البشرة عند استخدامها بانتظام.





طريقة الاستخدام: نأخذ حبة بطاطس ونقطعها إلى نصفين، افركي قطعة على المعدة وتأكدي من امتصاص الجلد للعصير جيدًا، يغسل بالماء البارد فيما بعد بعد التجفيف، يمكنك أيضًا بشر بعض البطاطس واستخراج العصير منها وتطبيقها، كرري العملية 2-3 مرات في اليوم لنتائج أفضل.





5. القهوة

تعتبر القهوة رائعة للبشرة بسبب وجود مادة البوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة الذي يرتبط استخدامه بتقليل علامات التمدد والندبات والبقع، كما تساعد أحماض الكلوروجينيك الموجودة في القهوة على تفتيح علامات التمدد وجعلها غير مرئية تقريبًا.





طريقة الاستخدام: اصنعي عجينة عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من القهوة والماء، افركي المنطقة المصابة بحركة دائرية لمدة 3-5 دقائق، ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر، لكن تأكدي من وضع بعض المرطب لاحقًا.





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6. السكر

يساعد السكر في تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة، حيث يزيد من الدورة الدموية في المنطقة عند التدليك وبالتالي يساعد في تفتيح علامات التمدد وشد الجلد.





طريقة الاستخدام: اخلطي ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقتين من زيت اللوز في وعاء، افركي هذا على علامات التمدد بحركة دائرية لمدة 10 دقائق، ويغسل بالماء البارد، كرري هذه العملية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كما يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون إلى الخليط.