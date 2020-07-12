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مرأة

يخفي علامات التمدد ويعالج البشرة .. 4 فوائد لـ زيت الذهب

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:42 ص
علامات التمدد
علامات التمدد
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني أصحاب الوزن الزائد من مشكلة علامات التمدد، التى تشعرهم بالحرج وتجنب ارتداء بعض الملابس وخاصة ملابس الشاطئ.. يمكنك استعمال زيت الذهب لإخفاء علامات التمدد وجميع عيوب البشرة. 

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وفقا لما نشره موقع بولد سكاى ان زيت الذهب، أو زيت الارجان يتميز بلونه الأصفر الخفيف، ونعومته الفائقة على البشرة.


يعد من افضل انواع الزيوت للقضاء على علامات التمدد عند المرأة الحامل، ونعومة بشرتها ونضارتها.


يحتوى على فيتامين “E” الذى يجعل البشرة أكثر نضارة.


كما يقضى على الكلف والاسمرار في الجلد اثناء فترة الحمل للمرأة.


يوضع زيت الذهب على المناطق المصابة بعلامات التمدد، وعدم التعرض للشمس، سريعا ما تكتشفين الفرق.


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