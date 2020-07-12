تعانين من خشونة اليدين .. 3 طرق موفرة وسريعة تجعل يديك كالأطفال في نعومتها

تعاني الكثيرات من الفتيات والسيدات من مشكلة خشونة اليدين .. يمكن التخلص منها سريعا، باتباع أفضل ٣ طرق مع اختيار الأنسب لبشرتك.
كشف موقع هيلثي لاين عن أفضل ٣ طرق مختلفة للحصول على يدين تشبه الأطفال فى نعومتها.
خلطة عصير الليمون مع العسل :
– من الخلطات التي لها تأثير كبير على اليدين و تجعلهما أكثر نعومة و جاذبية .
– نخلط ملعقتين من عصير مع ملعقتان من عسل النحل و ملعقتين صودا الخبز “بيكنج صودا” و نقلبهم جيدا ، نضع الخلطة على اليدين و ندلكهما بها ، و نتركها لمدة خمسة دقائق ثم نشطفهما بماء دافئ ، و نكرر هذه العملية مرتين في الاسبوع و ستلاحطين الفرق على يديكي .
اقرا أيضا
هذا ما يحدث عند وضع مطهر اليدين بالسيارة
- هلام الصبار :
– اولا قومي باخراج الجل “الهلام” من قطعة من نبات الصبار ، وونقوم بتدليك اليدين بهذا الجل ، و نتركه لمدة ربع ساعة تقريبا ثم نشطفهما بماء دافئ ، يفضل ان نكرر العملية مرتين يوميا .
- خلطة الجلسرين و العسل :
– الجلسرين من اهم مرطبات الجلد عموما حيث انه يساعد على تنعيم اليدين بشكل كبير خاصة اذا اضافنا كمية من العسل معه .
– نخلط ملعقتين من الجلسرين مع ملعقتين من العسل الابيض و نقلب جيدا ، ندلك اليدين بالخلطة و نتركها لمدة عشرة دقايق تقريبا ثم نشطفها بالماء البارد ، يفضل ان نكرر العملية مرة صباحا يوميا .