تعانين من خشونة اليدين .. 3 طرق موفرة وسريعة تجعل يديك كالأطفال في نعومتها

تعاني الكثيرات من الفتيات والسيدات من مشكلة خشونة اليدين .. يمكن التخلص منها سريعا، باتباع أفضل ٣ طرق مع اختيار الأنسب لبشرتك.







كشف موقع هيلثي لاين عن أفضل ٣ طرق مختلفة للحصول على يدين تشبه الأطفال فى نعومتها.





خلطة عصير الليمون مع العسل :

– من الخلطات التي لها تأثير كبير على اليدين و تجعلهما أكثر نعومة و جاذبية .





– نخلط ملعقتين من عصير مع ملعقتان من عسل النحل و ملعقتين صودا الخبز “بيكنج صودا” و نقلبهم جيدا ، نضع الخلطة على اليدين و ندلكهما بها ، و نتركها لمدة خمسة دقائق ثم نشطفهما بماء دافئ ، و نكرر هذه العملية مرتين في الاسبوع و ستلاحطين الفرق على يديكي .

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- هلام الصبار :

– اولا قومي باخراج الجل “الهلام” من قطعة من نبات الصبار ، وونقوم بتدليك اليدين بهذا الجل ، و نتركه لمدة ربع ساعة تقريبا ثم نشطفهما بماء دافئ ، يفضل ان نكرر العملية مرتين يوميا .





- خلطة الجلسرين و العسل :

– الجلسرين من اهم مرطبات الجلد عموما حيث انه يساعد على تنعيم اليدين بشكل كبير خاصة اذا اضافنا كمية من العسل معه .





– نخلط ملعقتين من الجلسرين مع ملعقتين من العسل الابيض و نقلب جيدا ، ندلك اليدين بالخلطة و نتركها لمدة عشرة دقايق تقريبا ثم نشطفها بالماء البارد ، يفضل ان نكرر العملية مرة صباحا يوميا .