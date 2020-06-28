بعد تناولهم مطهر اليدين .. وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بالعمى في أمريكا

قال مسؤولو الصحة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص ماتوا وواحدا أصيب بالعمى الدائم بسبب تسمم الميثانول بعد شرب مطهر اليدين في ولاية نيو مكسيكو.









وبحسب "سي إن إن"، وقالت إدارة الصحة في الولاية في بيان إن ثلاثة أشخاص آخرين في حالة حرجة. وقالت:"يعتقد أن جميع الأشخاص السبعة تناولوا مطهر يدوي يحتوي على الميثانول".









وقال مسؤولو الصحة إنه تم الإبلاغ عن الحالات إلى نيومكسيكو لمكافحة السموم على مدى عدة أسابيع في مايو، وتتعلق بإدمان الكحول. ولم يقدموا تفاصيل إضافية عن الضحايا أو أين وقعت الحوادث.









وقالت وزيرة الصحة في الولاية كاثي كونكيل في بيان "إذا كنت تعتقد أنك ربما استخدمت أو استهلكت معقم اليدين الذي يحتوي على الميثانول، فيرجى طلب الرعاية الطبية. يتوفر ترياق لتسمم الميثانول، ولكن في وقت سابق يتم علاج شخص ما من التسمم بالميثانول كلما كانت فرصة الشفاء أفضل".









من المعروف أن بعض الناس يصابون بالتسمم بعد استخدام معقم اليدين بسبب محتواه من الكحول. قبل تفشي الوباء، تم حظر مطهر اليدين في معظم السجون بسبب مخاوف من أن يشربه النزلاء أو يستخدمونه لإشعال الحرائق. لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أوصت بأن تنظر المرافق في تخفيف القيود المفروضة على المطهر الكحولي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.



