6 طرق فعالة لعلاج علامات التمدد الاسترتش مارك خلال الحمل

قد تعاني معظم السيدات خلال فترة الحمل، وبعد الولادة من الاسترتش مارك، وهي علامات تظهر مع تمدد الجلد أو بسبب زيادة الوزن أو حتي نقصانه، ويمكن أن تحدث عندما يكون الجلد في حالة غير صحية (جافة)، مما لا يجعله لا يتمدد وينكمش.



ويمكن الوقاية من الاسترتش مارك بطرق بسيطة، ولكن يجب القيام بها في فترات مبكرة، وذلك ليكون حالة الجلد مازلت مرنة، حيث إن علامات الاسترتش مارك تبدأ من جفاف الجلد، لذا فإن ترطيب الجلد في هذه الحالة بعد العلاج الوقائي الأقل تكلفة.



وقد ذكر موقع "parents" أن هناك 6 طرق فعالة يمكنها أن تخلصك من علامات التمدد، ولكل طريقة لها مميزاتها، وعيوبها، بالإضافة إلى أن لديها مدة محددة، ولكن مع الاستمرار عليها يمكن أن تخلصك تماما من هذه العلامات المزعجة.



1- المرطبات:

ويحتاج الجسم إلى الترطيب الدائم، وذلك للوقاية من الجفاف، وبالأخص بعد الاستحمام، حيث ستحتاجين إلى نوعين من المرطبات، وهم:



-مرطب سريع الامتصاص:

وذلك حتى يخترق الجلد العميق، ويمكن أن تجديه في جل الصبار الخام، على أن تستخدميه مرتين يوميا، على أن يبدأ استخدامه من الشهر الثالث خلال فترة الحمل.



-مرطب ثقيل وبطيء الامتصاص:

ويعمل هذا المرطب على تغليف الجلد، ويحميه من الجفاف، ويحافظ على الرطوبة لأطول فترة ممكنة ، مثل: زبدة الشيا ، على ان تقومي بتطبيقها على الجلد، والأماكن المتضررة مرة واحدة يوميا، وعادة يكون الوقت الأفضل هو قبل النوم.



2- التقشير:

يعتبر تقشير الجلد من التقنيات التي يمكن ان تحافظ على الجلد، حيث إنها تخلصك من خلايا الجلد الميتة، والمتضررة وتعوضها بخلايا اخرى متجددة، بالإضافة إلى أنها تساهم في ترطيب الجلد بشكل كبير، حيث تجعل جميع الدهانات المستخدمة تخترق الجلد بشكل أسرع.



3- الماسكات:

ويجب ان يتم تطبيق الماسكات على الاقل مرتين اسبوعيا، وذلك باستخدام مواد طبيعية، وذلك لمدة لا تقل عن 8 أشهر، وهم:



١. ماسك الصبار + فيتامين ه + زيت زيتون

٢.ماسك الصبار + زبدة الليمون ( عصير الليمون )

٣. ماسك الصبار + زيت الجوجوبا + زيت اللوز + عسل

٤. ماسك الصبار + القهوة المطحونة

٥.ماسك الافوكادو + زبادي



وتستخدم الديرما رولر دون استخدام العلاجات السابقة، حيث أنها تساعد في تنشيط الدورة الدموية و تقشر الجلد المتضرر، وتجدده، وذلك لإنها بتخترق من ١.٥ ل ٢ مم من الجلد، وذلك لانه يساعد بشكل كبير في علاج الجلد المتضرر.



5- الديرما بن:

وهي تعطي نتائج أفضل من النتائج الديرما رول، وذلك لأنها تخترق طبقات اعمق من الجلد، ولكن يجب ان يقوم بها تحت إشراف طبي، حيث يمكن حقن البلازما، أو فيتامينات للحصول على نتائج اسرع.



6- الليزر:

ويمكن علاج استرتش مارك بسرعة فائقة باستخدام الليزر، حيث ستظهر النتائج من الجلسة الثانية.

ويمكن استخدام جميع الطرق للتخلص من الاسترتش مارك بعد الحمل، أما أثناء شهور الحمل فيمكن الاكتفاء بعمل ماسكات، والاعتماد على الترطيب والسكراب، والديرما رول.