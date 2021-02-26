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رياضة

أحمد فتحي يوجه رسالة غامضة: روحي أنقى ونفسي أصفى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:19 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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محمد بدران

وجه أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر "فتحي" صورة وكتب معلقا: "لماذا أحسنت إلى من أساء إليك؟ فقال: لأنني بالإحسان، أجعل حياته أفضل، ويومي أجمل، ومبادئي أقوى، وروحى أنقى ونفسي أصفى #جمعه_مباركه"


تعادل فريق بيراميدز أمس الخميس أمام الجونة  بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري المصري الممتاز .


بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يصعد الجونة لـ المرتبة السادسة بـ 20 نقطة.

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