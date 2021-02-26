أحمد فتحي يوجه رسالة غامضة: روحي أنقى ونفسي أصفى

وجه أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر "فتحي" صورة وكتب معلقا: "لماذا أحسنت إلى من أساء إليك؟ فقال: لأنني بالإحسان، أجعل حياته أفضل، ويومي أجمل، ومبادئي أقوى، وروحى أنقى ونفسي أصفى #جمعه_مباركه"







تعادل فريق بيراميدز أمس الخميس أمام الجونة بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري المصري الممتاز .



