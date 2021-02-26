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أصل الحكاية

تاريخ شركة إم جي من الإنجليز عام 1930 حتى لقب مرسيدس الصين 2021 .. صور

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:43 م
شركة ام جي
شركة ام جي
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اشرف عطية
بدأت شركة ام جي الانجليزية رحلتها بالاعلان عن تكوين نادي إم جي للسيارات وتم اختيار اختصار MG نسبة الي اسم شركة  Morris Garages، التي بدأت في برمنجهام, إنجلترا عام 1920 و كانت شركة متخصصة في صناعة السيارات الرياضية الكابورلية.

وبعد الحرب العالمية الثانية تم إعادة الإنتاج وأطلقت الشركة طراز MG TC و تم بيع 2.000 نسخة منه و تم بيع الشركة عام 2007 الى شركة نانجينج الصينية و التى بيعت بدورها الى شركة سايك الصينية.

وحقق الشركة حاليًا نجاحات منقطعة النظير خصوصا في مصر تشهد السيارة مبيعات قوية  كما خلقت العديد من التحديات للمنافسين, و خصوصًا من ناحية القيمة مقابل السعر. حيث تقدم الشركة العديد من التجهيزات القياسية و الاختيارية بأسعار تنافسيه للغاية .

وتقدم الشركة الصينية ذات الأصول الإنجليزية في مصر العديد من الطرازات, وهي: MG 5, و طراز MG 6, و طراز MG ZS, و أخيرًا, طراز MG RX5.

وطرحت ايضا السيارة ام جي MG 6 شبيهة مرسيدس بمحرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي تربو يعطى قوة 169 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات جر أمامى يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة، خلال 9.8 ثانية و الكثير من التجار اطلقوا عليا مرسيدس الصين .
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