وضعت روج على الهواء..تفاصيل مشهد غريب لمذيعة النشرة بالقناة الأولى

تسببت غفوة من إحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة الأولى في إثارة الجدل لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرف المذيعة المفاجئ بوضع (روج) على الهواء أثناء تقديم النشرة.





وأقدمت المذيعة أميمة تمام بعدما أذاعت افتتاحية النشرة بإخراج قلم روج واستعماله على الهواء أثناء حديث زميلتها في الاستوديو.





وانتشرت التعليقات الساخرة من متابعي النشرة التي أذاعتها القناة الأولى من خلال بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، حيث علق بعضهم "المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج"، وقال آخرون "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه".





وقالت مصادر بالقناة الأولى لصدى البلد إن الخطأ وارد، والمذيعة أميمة تمام من أمهر من يقدم النشرة في التلفزيون المصري ومعروفة للجميع.





وأضاف أن أساليب الإخراج المختلفة وكادر الصورة خانت المذيعة التي ظنت أن الكاميرا تركتها وانتقلت إلى زميلتها ولم تكن تدرك أن المخرج سيبث مقدمة النشرة عبر لقطة واسعة تظهر في الاثنتان معا.





وقال إن الخطأ لا يتحمله أحد بعينه، لكن ذلك لا ينفي التحقيق في الأمر، إذ أن الجميع يجب أن يتم التنسيق بينهم في العمل ويجب أن لا تحدث هذه الأمور مجددا.





وأضاف المصدر: جميع من يظهر على الشاشة يتصرف بحرية في حالة الـ out of camira والمذيعة تصرفت على هذا الأساس.