نجم الاتحاد السكندري يخضع لعملية جراحية بعد إصابته في لقاء دجلة

يخضع كريم الديب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، لعملية جراحية الآن أثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أول أمس في مباراة الفريق أمام وادي دجلة.





ويخضع اللاعب للعملية الآن في إحدى المستشفيات المصرية ولم يتم تحديد مدة غياب اللاعب حتى الآن.









واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزا غاليا ومثيرا أمام ضيفه وادي دجلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.





وفي الدقيقة 20 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق وادي دجلة بعد عرقلة لاعبه محمد هلال داخل منطقة الجزاء كما لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو الذي أكدها.





وفي الدقيقة 22: سدد محمد هلال ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الاتحاد متقدمًا لفريقه بهدف.





وفى الدقيقة 54 ادرك الاتحاد التعادل بعدما عاد رزاق سيسه لحدود منطقة جزاء وادي دجلة قبل أن تصل الكرة منه لكريم الديب داخل منطقة الجزاء ليرسلها بينية على يمينه لفوزي الحناوي الذي سدد الكرة بين قدمي محمد عبد المنصف فى الشباك.





وفى الدقيقة 90: استغل أوكري خطأ خالد رضا في استقبال الكرة من محمد عبد المنصف داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثاني للاتحاد.







