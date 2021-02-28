احتفالات الكنيسة خلال مارس .. الأقباط يبدأون الصوم الكبير.. انعقاد المجمع المقدس.. سيامة أساقفة جدد.. والاحتفال بمرور 50 عاما على نياحة البابا كيرلس السادس

- الكنيسة تحتفل بتذكار نياحة البابا شنوده في 12 مارس

- بدء اجتماع لجان المجمع المقدس في أول مارس

- سيامة وتجليس أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح في السادس من مارس





تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر مارس المقبل العديد من الأحداث والأعياد والاحتفالات الكنسية، يأتى في مقدمتها انعقاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى جانب سيامة وتجليس أباء أساقفة جدد، فضلا عن الاحتفال بتذكار مرور 50 عاما على نياحة البابا كيرلس السادس، وتذكار نياحة البابا شنوده الثالث.





وتشهد الفترة من أول مارس وحتى 3 من الشهر ذاته انعقاد اجتماعات لجان المجمع المقدس ، فيما تعقد الجلسة الرسمية للمجمع في الرابع من مارس بدير القديس الأنبا بيشوى ببرية شيهيت بوادى النطرون برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.





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بينما تشهد كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة عشية سيامة وتجليس الأباء الأساقفة الجديد في السادس من مارس المقبل، بينما يقام قداس التجليس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم الأحد السابع من مارس، كما تحتفل الكنيسة في الثامن من مارس بتذكار مرور عام على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى والذى يعد أب رهبان البرية.





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وتحتفل الكنيسة في التاسع من مارس بتذكار مرور 50 عاما على نياحة قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ بطاركة الإسكندرية، وهو من أشهر قديسي الكنيسة على مدى تاريخها.





ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس صلوات عمل الميرون المقدس على مدة يومي 10 و11 مارس وذلك للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وفي السابع عشر من مارس تحتفل الكنيسة بتذكار نياحة قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من تاريخ باباوات الإسكندرية والذى رحل عن عالمنا عام 2012 ، بعد أن ترك ذكرى طيبة في قلوب كل من تعامل معه، بفضل وطنيته ومواقفه الإنسانية ومحبته التى لمسها الجميع، حيث كانت جنازته شاهدة على محبة جميع المصريين، حيث احتشد جموع غفيرة من المواطنين داخل الكاتدرائية والشوارع المجاورة لها إلى أن تم وضع جسده في دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بعد جنازة مهيبة تحدث عنها كافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية.





كما يحل في اليوم نفسه تذكار نياحة الراهب القديس فلتأؤس السرياني والذى رحل عن عالمنا عام 2010 ، وفي الثامن عشر من مارس تحتفل الكنيسة بعيد ظهور الصليب على يد القديسة هيلانة الملكة عام 326 ميلادية، وفي الحادي والعشرين من الشهر ذاته تحتفل الكنيسة بتذكار نياحة القس بيشوى كامل أشهر كهنة الإسكندرية، وفي اليوم نفسه يتم الاحتفال بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل.





وفي السادس والعشرين من مارس تحتفل الكنيسة بتذكار استشهاد القديس سيدهم بشاى الموجود جسده في كاتدرائية كبرى بمحافظة دمياط، بعد أن تعرض لاضطهادات شديدة وإظهار تمسكه بالإيمان المسيحي. وفي الثلاثين من مارس تحتفل الكنيسة بالتذكار الشهري لوالدة الاله القديسة مريم العذراء والذى يوافق الحادي والعشرين من شهر برمهات وفقا للتقويم القبطي.





اما الصوم الكبير فيبدأ في الثامن من مارس وتصومه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمدة 55 يوما، يعقبها عيد القيامة المجيد، والصوم الكبير هو أقدس أيام السنة لدى الأقباط حيث يمتنع خلاله عن تناول اى أطعمة حيوانية او مشتقاتها، كما يصوم الأقباط يوميا من منتصف الليل وحتي عصر اليوم التالي انقطاعيا دون تناول اى اطعمة او مشروبات.



