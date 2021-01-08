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الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية: الرئيس السيسي أرسى قواعد دولة المواطنة.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:41 م
لقمس بونس حليم المتحدث
لقمس بونس حليم المتحدث بامس الكنيسة القبطة الارثوذوكسية
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محمود محسن
أكد القمس بونس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية أن الرئيس عبد القتاح السيسي أرسى قواعد دولة المواطنة وكان دائما يحرص على التهنئة والقدوم بنفسه بكاتدرائية العباسية أو كاتدرائية ميلاد المسيح.

أضاف حليم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الرئيس السيسي قام بعمل لفتة جميلة هذا العام على الرغم من الظروف التي تمر بالعالم نتيجة أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه أصر على التهنئة عبر الفيديو كونفرانس.

وتابع المتحدث بامس الكنيسة القبطة الأرثوذوكسية أن اللقاء كان أكثر من رائع وودي مؤكدا أنه أرسي فكرة هامة وهي أن مصر للمصريين.

وأشار حليم إلى أنه تم تعليق معظم انشطة الكنيسة بكل خدماتها وإلى آخر يناير، مؤكدا أن القداس به 5 لا غير والعدد محدود مؤكدا أنه  ليس هناك حضور شعبي بالقاهرة والإسكندرية وباقي مناطق الجمهورية. 
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