لإعداد جلسة المجمع المقدس المقبلة.. البابا تواضروس يجتمع بالسكرتارية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش خلال الاجتماع الإعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة وإعداد الميرون المقدس.





وأضاف أنه سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس البطريرك الــ 116 وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.





استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوى بالقاهرة، الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات في جامعات اللاهوت بالسويد وأستراليا.





ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بزيارة الدكتور يوحنا نسيم أستاذ القبطيات في جامعة اللاهوت بالسويد و أستراليا، متمنيا له التوفيق في كافة أعماله وأبحاثه، وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.





وقدم الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية التهنئة للأب القمص بيشوى جورج كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية الصدر بمناسبة مرور 34 عاما على سيامته كاهنا .





كما قدم الآباء الكهنة ومجلس الكنيسة وجميع قطاعات التربية الكنسية والخدام والخادمات، والمرتلين و العاملين بالكنيسة وجميع أفراد الشعب التهنئة للقمص بيشوى جورج بمناسبة تذكار سيامته المباركة.



