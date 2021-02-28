تعزز صحة جهاز المناعة.. 8 فوائد لـ الهندباء الخضراء

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد تناول الهندباء الخضراء؛ التى يمكنك شرائها من العطار.
1- تحتوي على مضادات الأكسدة البيتا كاروتين والبوليفينول واللذان يعملان على تثبيط عمل الجذور الحرة الضارة على الخلايا والتي تزيد من خطر السرطان.
2- تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب احتوائها على مادة الإنيولين التي تساهم في زيادة استجابة الخلايا للأنسولين،
3- تساعد في خفض ضغط الدم: مصدرًا للبوتاسيوم ويمكن أن تعد من مدرات البول
4- تساهم في تخفيف الوزن عن طريق تحسين عمليات الأيض للكربوهيدرات، وتقليل امتصاص الدهون
5- تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تخفيف نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية
6- تحسن صحة الكبد: حماية الكبد من السموم، وتقليل الدهون المتراكمة عليه.
7- تحافظ على صحة الجلد
حماية خلايا الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية.
8- تعزز صحة جهاز المناعة: لامتلاكها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا
العناصر الغذائية في الهندباء: فيتامين A ، وفيتامين C، وفيتامين B وفيتامين E, الحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم.
طرق تناول الهندبة الخضراء
1- مشروب الهندباء الخضراء: حيث يتم نقع أوراق وأزهار الهندباء بالماء المغلي، ثم تناول المشروب الناتج.
2- الهندباء الخضراء الطازجة: حيث يتم غسل الأوراق جيدًا، ثم تقطيعها مع السلطة.
3- الهندباء الخضراء المطهوة: يتم عادةً طهيها مع البصل وزيت الزيتون.