تعزز صحة جهاز المناعة.. 8 فوائد لـ الهندباء الخضراء

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد تناول الهندباء الخضراء؛ التى يمكنك شرائها من العطار.





1- تحتوي على مضادات الأكسدة البيتا كاروتين والبوليفينول واللذان يعملان على تثبيط عمل الجذور الحرة الضارة على الخلايا والتي تزيد من خطر السرطان.

2- تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب احتوائها على مادة الإنيولين التي تساهم في زيادة استجابة الخلايا للأنسولين،

3- تساعد في خفض ضغط الدم: مصدرًا للبوتاسيوم ويمكن أن تعد من مدرات البول

4- تساهم في تخفيف الوزن عن طريق تحسين عمليات الأيض للكربوهيدرات، وتقليل امتصاص الدهون

5- تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تخفيف نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية

6- تحسن صحة الكبد: حماية الكبد من السموم، وتقليل الدهون المتراكمة عليه.

7- تحافظ على صحة الجلد

حماية خلايا الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

8- تعزز صحة جهاز المناعة: لامتلاكها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا





العناصر الغذائية في الهندباء: فيتامين A ، وفيتامين C، وفيتامين B وفيتامين E, الحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم.





طرق تناول الهندبة الخضراء

1- مشروب الهندباء الخضراء: حيث يتم نقع أوراق وأزهار الهندباء بالماء المغلي، ثم تناول المشروب الناتج.

2- الهندباء الخضراء الطازجة: حيث يتم غسل الأوراق جيدًا، ثم تقطيعها مع السلطة.

3- الهندباء الخضراء المطهوة: يتم عادةً طهيها مع البصل وزيت الزيتون.







