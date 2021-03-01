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بين الناس

حاجزو الإعلان الثامن بمدينة دمنهور للمسئولين: المنطقة نائية وغير آمنة والمشروع منعدم الخدمات.. صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن احمد مبروك بسيونى حميده ، المقيم قرية شرنوب مركز دمنهور محافظة البحيرة ، في رساله من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، يتضرر فيها من مشروع الأسكان الاجتماعى الإعلان الثامن الكراسه الزرقاء مدينة دمنهور محافظة البحيرة لعدم توصيل المرافق و عدم مطابقتها لكراسة الشروط .  

ويقول فى رسالته : قدمت على شقه تبع الإسكان الاجتماعى وصندوق التمويل العقارى من 2016 الاعلان الثامن الكراسه الزرقاء وبعد صبر حوالى خمس سنوات بعتولى من اسبوع أن تم تخصيص وحده فى مكان بعيد جدا عن دمنهور فى عزبه تبع قرية تبع مركز دمنهور وسط الأراضى الزراعيه بدون اى مرافق ولا طريق ولا صرف ولا غاز ولا اى شىء حتى الشقق مساحتها غير مطابقة للاعلان حاجة لا يقبلها اى شخص تتنافى مع الحياه الكريمه التى ينادى بها الرئيس السيسى ودا مش انا لوحد احنا مجموعه كبيرة .
وأضاف : نحن من أصحاب الهمم و نعمل بالمدينة وكذالك مدارس ابنائنا ، والمكان المخصص بمنطقة نائية وغير امنه تماما لتواجدها وسط الأراضى الزراعيه من جميع الاتجاهات .
مناشدين المسئولين لحل هذه المشاكل واتخاذ الاجراءت اللازمة لتوفير الخدمات المطلوبة للمشروع وحل المشكلات الحاليه . 
وتوفير حياه كريمة .
للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01551155583
أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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