‏رئيس جامعة طنطا: زيادة الأجور لأفراد "العمالة اليومية غير المنتظمة" بالكليات

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على زيادة الأجر اليومي 10 جنيهات في اليوم لكافة أفراد العمالة ‏اليومية ‏غير المنتظمة "أجر مقابل عمل" بكافة الكليات والوحدات والمراكز والمستشفيات.









أوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تقدم إلى مجلس الجامعة بمذكرة طالب فيها بزيادة الأجر اليومي “للعمالة اليومية ‏غير المنتظمة"، سعيًا منه لتحسين دخولهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.



