غزالٌ يهبلٌ .. سيارة شهدت على قصة حب نور الشريف وميرفت أمين | صور

"حسين ما تطلق الست دي بقى وتريحنا.. غزالٌ يهبلٌ .. غفيرٌ، كنت مغفلٌ..، والبوفتيك لازم البوفتيك عشان محدش يقول علينا حاجة".. أثناء مشاهدتك لهذا الفيلم تشعر بأنك جزء أساسي من هذه الأسرة المصرية البسيطة، مشاهد عبقرية لخصت الحياة المصرية بمختلف أحداثها.. أفراحها وأحزانها.. كل ما مررت تجده يتكرر ثانية امام عينيك عبر الشاشة الصغيرة في قصة لخصها الكاتب المبدع عبدالحميد جودة السحار في فيلم " الحفيد".

تبدأ قصتنا اليوم بالأب حسين الذي جسده الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي موظف بسيط تجتمع فيه كل صفات الأب المصري الأصيل وزوجته زينب والتي قامت بدورها الفنانة الراحلة " كريمة مختار "والتي أتقنت دور الأم بصدق تام فتشعر بأنها جزء من عائلتك، لديهم من الأبناء سبعة.. يتناول الفيلم مختلف الاحداث اليومية لهؤلاء الأبناء بداية من مراحل الطفولة والدراسة الابتدائية وحتى الزواج، ولكن المحور الرئيسي في القصة كان زواج نبيلة " ميرفت أمين " وشفيق " نور الشريف " فقد سُلطت الأضواء على ذلك الثنائي، حيث تزوجا وكانت نبيلة مازالت تدرس بالجامعة، وكان دائما هناك مشهد رئيسي وهو ذهاب شفيق إلى الجامعة بشكل يومي لتوصيل زوجته بواسطة سيارته الشبابية الأنيقة.

كانت السيارة التي ظهرت برفقة شفيق هي سيارة العصر وأشهر ما أصدرته شركة فيات الإيطالية .. هي الأيقونة 128 التي بدأت بإصدارها في العام 1969 وكانت من أولى السيارات التي حصلت على محرك ذي كامة علوية مما جعلها تتميز عن أقرانها بهدوء المحرك أثناء السرعة القصوى، فقد حصلت على جائزة CAR OF THE YEAR لعام 1970.

جاء الهيكل الخارجي للسيارة 128 مميزا بشكله الذي يجمع بين الكلاسيكية والمفهوم الشبابي في آن واحد، فتميزت بصادم امامي معدني مقوس من الاجناب، ومصابيح أمامية دائرية الشكل تقع على جانبي شبكتها العريضة مستطيلة الشكل.

تستمد السيارة FIAT 128 قوتها من نوعين من المحركات وكلاهما مكون من أربع أسطوانات، الأول بسعة 1116 سي سي، والثاني بسعة 1290 سي سي، يتصل كلاهما بناقل حركة يدوي الأداء مكون من أربع سرعات.

جدير بالذكر أن فيلم الحفيد بطولة كل من " عبدالمنعم مدبولي، كريمة مختار، محمود عبدالعزيز، نور الشريف، ميرفت أمين، منى جبر، نسرين، وحيد سيف، دينا عبدالله، أسامة عباس، ميرفت علي" ومن تأليف عبدالحميد جودة السحار، و إخراج عاطف سالم، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 17 مارس من العام 1975.