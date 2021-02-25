مصطفى قمر يستعرض مهارات DODGE DURANGO في الصحراء

نجم سطع في سماء الأغنية الشبابية في جيل التسعينيات من القرن الماضي، تألق بأغانيه المتنوعة وصوته الحساس فتميز بمكانه لا ينافسه بها أبناء جيله، فنعومة ورقي ما يقدمه من الحان هادئة وكلمات ذات سياق درامي يسرد احاسيس العشاق وما يريدون قوله بطريقة عاطفية بحتة جعله ذا طابع فريد ليتربع على عرش الرومانسية ويصبح القبلة الأولى للمحبين للتعبير عن مشاعرهم في ذلك الوقت، أنه النجم مصطفى قمر. بحتة





كانت بداية مشوار الفنان مصطفى قمر ابن مدينة الإسكندرية على سلالم مدرجات كلية التجارة جامعة الاسكندرية ، ويجلس شاب وسيم ذات عيون ساحرة يردد الأغاني الطربية بصوته الجذاب، ليذاع صيته في الإسكندرية ويقيم الحفلات ويتلاقى مع شباب جيله من الملحنين والكتاب، لتكون مقابلته لحميد الشاعري هي الدفعة الأولى للتوجه للقاهرة موطن الفن والشهرة ويبدأ مصطفى قمر مشواره الفني بأغنية "ولا يا أبو خد جميل" في ألبوم منوعات.





قدم مصطفى قمر مجموعة كبيرة وفريدة من الأغنيات الرومانسية، ولكن لاغنية "خبيني " طابع خاص فحازت الأغنية على إعجاب الجميع وخاصة وأنه قد صدر لها فيديو كليب تميز بالطابع البوليسي وبعض مشاهد "الأكشن" وبدأ أول مشهد لهذا الفيديو كليب المصور بالصحراء أثناء استعراض مصطفى قمر لسيارته الفارهة الملقبة بوحش الصحراء، فلنتعرف عليها في السطور التالية.





كانت السيارة من إنتاج أسطورة صناعة السيارات الأمريكية DODGE الملقبة بوحش الصحراء، والتي تأسست في العام 1900، والتي تخصصت في البداية في تصنيع بعض قطع الهياكل الخارجية للسيارات وتطوير المحركات، ولكنها وضعت خطة بعد ذلك لإصدار سيارة متكاملة للقدرة على المنافسة في سوق السيارات العالمي، وبدأت في إصدار أول سيارة مصنعة بالكامل داخل مصانع DODGE في العام 1914.





وظهرت السيارة برفقة مصطفى قمر في الفيديو كليب المصور لأغنية خبيني من طراز DODGE DURANGO موديل العام 2000، والذي زود بعدة خيارات من المحركات، الأول مكون من 8 إسطوانات بسعة 4.7 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 235 حصانا، والثاني بسعة 5.2 لتر، ومحرك ثالث 6 سلندر بسعة 3.9 لتر ليولد قوة قدرها 175 حصانا.





يذكر أن أغنية خبيني للفنان مصطفى قمر من كلمات الشاعر الغنائي رضا زايد، وألحان مصطفى قمر، و توزيع حميد الشاعري، وقام بإخراج الفيديو كليب المصور لهذه الأغنية المخرج عثمان أبو لبن، وكانت ضمن ألبوم بعنوان " حياتي " والذي أصدر في العام 2001.