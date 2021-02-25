هذه السيارة شهدت على قصة حب أحمد السقا ومنى زكي في تيمور وشفيقة

قصة أشبه بقصص الحب الأسطورية التي يتحاكى عنها التاريخ كـ " روميو وجوليت، قيس وليلى، عنتر وعبله ، كليوباترا و أنطونيو" ولكنها بطابع عصري يشبه جيل الألفية الثانية، حيث نشأت قصة الحب بين شفيقة وتيمور منذ صغرهما، لتتفتح أعينهما على الحياة سويا ويصبحا أشهر قصة حب في عصرنا الحديث من فيلم " تيمور وشفيقة ".





شفيقة ميمون إدريس والتي جسدت دورها الفنانة منى زكي تسبب إسمها في أزمة نفسية تصاحبها منذ صغرها حيث سخرية زملائها في المدرسة في كل مرة تُسأل عن إسمها وعندما قرر أبوها أن يغير هذا الإسم لعب القدر لعبته وتوفي الأب أثناء ذهابه لتغييره، ليبدأ دور تيمور احمد السقا في حياة شفيقة ويكون سندها في هذه الحياة رغم صغر سنهما، وكبرا وكبرت قصة حبهما وأصبح تيمور ضابطا بالشرطة المصرية، وحصلت شفيقة على الدكتوراه وشغلت مناصب مهمة في الدولة، ولكن كان دائما ما ينغص عليها حياتها غيرة تيمور الشديدة عليها مما يجعله لا يترك لها مجالا للخروج بصحبة أصدقائها بدونه، مما كان يثير الكثير من الخلافات والمشاجرات بينهما والتي كانت دائما ما تشهد على هذه المشاجرات سيارة تيمور التي رافقتهما طيلة أحداث الفيلم





كانت السيارة من إنتاج أسطورة صناعة سيارات الدفع الرباعي الأمريكية JEEP، والتي تأسست خلال فترة إندلاع الحرب العالمية الثانية، عندما أصدر الجيش الأمريكي بيانا مطالبًا فيه الشركات الأمريكية بصناعة سيارة تساعد الجيش الأمريكي في خوض الحرب لتتحمل المشاق والصعاب وتكون خفيفة وسريعة في آن واحد، وبالطبع ذات قوة دفع رباعية، وكانت جيب أولى الشركات التي إستجابت لهذا الطلب وكانت السيارة ويلز التي تم تطويرها بعد ذلك لتصبح السيارة RANGLER.





ظهرت السيارة في فيلم تيمور وشفيقة من طراز JEEP RANGLER موديل عام 1997، والتي زودت بمحرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 2700 سي سي، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء والثاني أوتوماتيكي، وتميزت السيارة بهيكلها القابل للتحويل.





جدير بالذكر أن فيلم تيمور وشفيقة بطولة كل من " أحمد السقا، منى زكي، رجاء الجداوي، هالة فاخر، جميل راتب، محمد السعدني" ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج خالد مرعي، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 21 يونيو من العام 2007.



