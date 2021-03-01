شفاء 4525 حالة عزل منزلي لكورونا في الدقهلية

وأضاف وكيل الوزارة انه تمت متابعة حوالي 4900 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة وخروج تحسن وشفاء لعدد 4525 حالة و تم تحويل عدد 212 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم توزيع 420 جهاز قياس الأكسجين.

وأضاف وكيل الوزارة انه تمت متابعة حوالي 4900 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة وخروج تحسن وشفاء لعدد 4525 حالة و تم تحويل عدد 212 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم توزيع 420 جهاز قياس الأكسجين.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.









وناشد وكيل الوزارة المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



