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محافظات

شفاء 4525 حالة عزل منزلي لكورونا في الدقهلية

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:33 م
شفاء 4525 حالة عزل
شفاء 4525 حالة عزل منزلى لكورونا في الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له مساء اليوم الاثنين عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم  سواء بزيارات منزلية او عن طريق الاتصال التليفوني .


وأضاف وكيل الوزارة انه تمت متابعة حوالي 4900 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة وخروج تحسن وشفاء لعدد 4525 حالة و تم تحويل عدد 212 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم توزيع 420 جهاز قياس الأكسجين.


كما تقدم وكيل الوزارة  بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم  في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد،  داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.


وناشد وكيل الوزارة  المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.


جدير بالذكر انه تم  تشكيل  85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة  بواقع 51 فريق متابعة عن طريق  الاتصال التليفوني و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.
شفاء 4525 حالة عزل منزلي لكورونا في الدقهلية
شفاء 4525 حالة عزل منزلي لكورونا في الدقهلية
شفاء 4525 حالة عزل منزلي لكورونا في الدقهلية
شفاء 4525 حالة عزل منزلي لكورونا في الدقهلية
شفاء 4525 حالة عزل منزلي لكورونا في الدقهلية
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