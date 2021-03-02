سيارة فارهة أوقع بها رامي جمال بحبيبته.. اعرف القصة | صور

فنان مصري صنع قاعدة جماهيرية عريضة في فترة وجيزة، عشقه جيل الشباب وأصبح ينتظر طرح أغنياته بفارغ الصبر؛ لقربها من قلوبهم وتعبيرها عنهم، لم يصنف على أنه مطرب فقط لأن تعدد مواهبه جعل منه فنانا شاملا فقد عمل على تلحين وتوزيع وتأليف بعض الأغنيات الشهيرة لكبار المطربين في الجيل الحالي، إنه الفنان الشاب رامي جمال.

ولد رامي في العام 1984 بمحافظة الدقهلية ، وكان طموحه منذ الصغر أن يصبح فنانا مشهورًا ، وقد بدأت مسيرته الموسيقية بتلحين بعض الأغنيات للعديد من كبار المطربين من بينهم أنغام ومحمد فؤاد ومحمد حماقي ، ومع اكتساح هذه الأغنيات السوق المصري وتحقيقها لانتشار واسع، بدأ اسم الفنان يلمع في الساحة الفنية ليقرر حينها أن يخوض هو بنفسه تجربة الغناء.

وحظى رامي جمال بشعبية كبيرة حينما اتجه إلى طريق الغناء، وأصدر العديد من الأغنيات الناجحة وبين بينها أغنية " قدامي " التي لاقت حبًا كبيرًا من الجماهير خاصة بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب الذي رغم بساطة أحداثه إلا أنه نال إعجاب المشاهدين.

وتألق رامي جمال في الفيديو كليب المصور لأغنية "قدامي" بسيارة فارهة جذبت الانتباه إليها و لاقت شعبية كبيرة بين الجمهور خاصة بعد ظهورها مع الفنان رامي جمال في هذا الفيديو كليب ليجبرك مظهرها على أخذ انطباع خاص بها لتصبح سيارة أحلام الكثير، فلنتعرف عليها في السطور التالية.

وكانت السيارة بالطبع من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ والتي تأسست في العام 1926، ولكن أصولها ترجع إلى شركة "دايملر بنز" والتي أطلقت أول سيارة تعمل بمحرك البنزين ليحدث بذلك طفرة في عالم صناعة السيارات.

وتأتي قصة سيارة اليوم تأتي من الطراز العريق لشركة مرسيدس والذي يحمل اسم CLK_CLASS الذي تم البدء في خط إنتاجه في العام 1996 ولكن من المؤسف أنه لم يستمر كثيرًا حيث توقف إصداره في العام 2009، وسيارة اليوم هي من أواخر إصدارات خط إنتاج هذا الطراز.

استمدت السيارة CLK_CLASS قوتها من عدة محركات فمنها محركات ذو 4 و 6 و 8 أسطوانات تتراوح سعتها ما بين 2.0 إلى 4.3 لتر، وأيضًا تولد قوة من 136 وحتى 279 حصانًا، و يوجد أيضًا إصدار تبلغ سعته 5.5 لتر يستطيع أن يولد قوة قدرها 347 حصانًا، وتتصل جميع محركاتها بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.

يذكر أن أغنية قدامي للمطرب رامي جمال من كلمات المؤلف الغنائي أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع تميم، وقام بإخراج الفيديو كليب المصور لهذه الأغنية المخرج محمد جمعة، وتأتي ضمن ألبوم بعنوان " مليش دعوة بحد " والذي تم إصداره في 4 مايو من العام 2011.