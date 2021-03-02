ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها؟.. أمين الإفتاء يجيب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:27 ص
حكم تنظيف الحواجب
حكم تنظيف الحواجب
Advertisements
عبد الرحمن محمد
هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف الحواجب ؟ .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن هناك فرقًا بين تحديد حواجب المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تحدد حاجبيها بإذن زوجها إن كان بغرض التجمل.

واستشهد «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة ؟ بما رواه ابن سعد من طريق بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على السيدة عائشة وسألتها عن الحفاف -تعني إزالة شعر من الوجه- فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.

وأضاف أمين الفتوى أنه: أما عن غير المتزوجة؛ فلا يجوز لها أن تأخذ شيئًا من أصل شعرها؛ لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك إزالة الزائد والنافر من شعر حاجبيها.
حكم النمص للرجال والنساء
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل تهذيب الحواجب للمرأة حرام شرعا أم حلال"؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا السؤال نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالأولى تفعل ما تشاء إذا كان غرضها التزين لزوجها وبإذنه، أما الثانية، فلها أن تأخذ الشعر الزائد فقط ولا تقترب من الحاجبين لأنه لا يصح شرعا.

حكم رسم الحواجب بالمايكرو بيلدنج ؟ 
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة رسم حاجبها بطريقة المايكرو بليدنج التي يستخدم فيها الشفرة وتثبث لعدة شهور، بشرط أن يكون ذلك في الطبقة العليا من الجلد بحيث لا ينتج عنه خروج دم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإفتاء توضح حكم رسم الحواجب بالميكروبليدنج لمن ليس لها حاجب

هل إزالة الزائد من الحاجب حرام؟ .. الإفتاء تجيب

حكم نمص الحواجب للمتزوجة ورسمها بالمايكروبيلدنج

ما حكم تنظيف الحواجب الكثيفة وهل هذا من النمص ؟ شاهد رد الإفتاء

فتاوى شغلت الأذهان.. حكم تنظيف الحواجب الكثيفة .. أريد فتح مقهى به شيشة والتكسب منه؟ هل لبس الطرحة القصيرة حرام؟ وشرعية منع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟

حكم النمص للنساء وهل يشمل الحاجب أم الوجه كله؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على الغرامات المالية في قانون المرور الجديد

مع الوداد.. توهج أوناجم في بطولة إفريقيا ورسالة قوية للزمالك

أحدث ظهور لـ سمية الألفي من عيد ميلاد عمر الفيشاوي.. شاهد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلى

تباين الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ٢-٣-٢٠٢١

بإجراء اتصالات عاجلة مع دول عربية.. إسرائيل تستعد لتشكيل تحالف ضد إيران

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوك مسيئ لسيدتين يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريًا.. تفاصيل

زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر.. تعرف عليها

القائمة الكاملة لـ أسعار جيب 2021 في السعودية