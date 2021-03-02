عندما أحبط عزت أبو عوف عملية سرقة بسيارته الـHUMMER.. صور

" أجيال ورا أجيال كاتمين على حلمنا.. إنت هتعملي الحلم العربي هنا في المكتب، ياه على البني آدم ياه، الله الله، العربي سيطرة والمر بزيادة، المطواة وقعت إستنى وحياة أبوك ما تعمل حاجة، خلينا نموت في هدوء" زغلول الأبيض حاصل على مؤهل متوسط ومخترع في ذات الوقت ينتسب إلى أسرة متوسطة ويقطن في حي متوسط، لذلك أطلق عليه أصدقاء دراسته " الرجل الأبيض المتوسط" عمل سينمائي استطاع أن يخطف قلوب الجماهير لخفة ظل أحداثه وتنوعها بين مشاهد الأكشن المختلطة بمزيج من الكوميديا.

زغلول الأبيض المتوسط والذي جسده الفنان " أحمد آدم " شاب في مقتبل عمره، اتسم بذكاء جعل منه مخترع بسيط يحاول اختراع أشياء تحقق وجه استفادة للبشرية ولكن يحول بينه وبين حلمه عدم توافر المال اللازم الذي يحتاجه لعمل هذه الاختراعات وإثبات براءتها، ثم يجد نفسه أمام ضغوط ومسؤولية ترميم المنزل الذي يعيش فيه نظرًا لتعرضه للانهيار، وأيضا زواجه من جارته التي نشأت بينهما قصة حب ورفض شقيقها الأكبر له، تغلق كل الأبواب فجأة أمام زغلول ولا يجد حل، فيحاول عمل سطو مسلح فيلقي به القدر على سيارة رجل الاعمال أدهم والذي قام بدوره الفنان " عزت أبو عوف " ولكنه يفشل أيضا في تنفيذ هذه العملية، فيقوم أدهم بحبس زغلول في السيارة ويذهب به إلى الصحراء، ولما لا يذهب إلى الصحراء وهو يمتلك هذه السيارة التي تعد أسطورة سيارات الاعمال الشاقة ووحش الطرق الصحراوية الوعرة HUMMER.

أصدرت السيارة HUMMER شركة صناعة السيارات الأمريكية متعددة الجنسيات GENERAL MOTORS COMPANY والتي بدأت في خط إنتاج السيارة HUMMER في العام 1992 وهو خط متخصص في إصدار السيارات ذات الدفع الرباعي فقط.

ظهرت السيارة برفقة الفنان عزت أبو عوف من فيلم الرجل الأبيض المتوسط من طراز HUMMER AM موديل عام 1999، والتي استمدت قوتها من محرك تربو يأتي بسعة 6.5 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 195 حصانًا، لتتمكن السيارة للتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 15.7 ثانية.

جدير بالذكر أن فيلم الرجل الأبيض المتوسط بطولة كل من " أحمد آدم، عزت أبو عوف، ماجد الكدواني، محمود البزاوي، نشوى مصطفى، سمية الخشاب، شمس، ميمي جمال، حسين الشربيني، أحمد سامي عبدالله، سعيد طرابيك، محمد عيد" ومن تأليف أحمد البيه، و إخراج شريف مندور، وتم عرض هذا العمل لأول مرة في 22 ديسمبر من العام 2001.