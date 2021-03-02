عندما أحبط عزت أبو عوف عملية سرقة بسيارته الـHUMMER.. صور

زغلول الأبيض
المتوسط والذي جسده الفنان " أحمد آدم " شاب في مقتبل عمره، اتسم بذكاء جعل منه مخترع
بسيط يحاول اختراع أشياء تحقق وجه استفادة للبشرية ولكن يحول بينه وبين حلمه عدم
توافر المال اللازم الذي يحتاجه لعمل هذه الاختراعات وإثبات براءتها، ثم يجد نفسه
أمام ضغوط ومسؤولية ترميم المنزل الذي يعيش فيه نظرًا لتعرضه للانهيار، وأيضا زواجه
من جارته التي نشأت بينهما قصة حب ورفض شقيقها الأكبر له، تغلق كل الأبواب فجأة
أمام زغلول ولا يجد حل، فيحاول عمل سطو مسلح فيلقي به القدر على سيارة رجل الاعمال
أدهم والذي قام بدوره الفنان " عزت أبو عوف " ولكنه يفشل أيضا في تنفيذ
هذه العملية، فيقوم أدهم بحبس زغلول في السيارة ويذهب به إلى الصحراء، ولما لا
يذهب إلى الصحراء وهو يمتلك هذه السيارة التي تعد أسطورة سيارات الاعمال الشاقة
ووحش الطرق الصحراوية الوعرة HUMMER.
أصدرت السيارة HUMMER شركة صناعة السيارات الأمريكية متعددة الجنسيات GENERAL
MOTORS COMPANY والتي بدأت في خط
إنتاج السيارة HUMMER في العام 1992 وهو خط متخصص في إصدار السيارات
ذات الدفع الرباعي فقط.
ظهرت السيارة
برفقة الفنان عزت أبو عوف من فيلم الرجل الأبيض المتوسط من طراز HUMMER
AM موديل عام 1999، والتي استمدت
قوتها من محرك تربو يأتي بسعة 6.5 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 195 حصانًا،
لتتمكن السيارة للتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون
15.7 ثانية.
جدير بالذكر أن
فيلم الرجل الأبيض المتوسط بطولة كل من " أحمد آدم، عزت أبو عوف، ماجد الكدواني،
محمود البزاوي، نشوى مصطفى، سمية الخشاب، شمس، ميمي جمال، حسين الشربيني، أحمد
سامي عبدالله، سعيد طرابيك، محمد عيد" ومن تأليف أحمد البيه، و إخراج شريف
مندور، وتم عرض هذا العمل لأول مرة في 22 ديسمبر من العام 2001.