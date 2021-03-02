القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من اكبر الاسواق العالمية للسيارات حجما ، بسبب كبر مساحتها والنسمة السكانية ، بالاضافة الى متوسط الدخل المرتفع لمواطنيها .
لذلك تسعى العديد من شركات صناعة السيارات بطرح فئات كثيرة من
سيارتها ، وتميزها عن باقى اسواق الشرق الاوسط ، ومن بين هذه الشركات هى شركة كيا
الكورية الجنوبية .
وخلال السطور القادمة
سنتعرف على اسعار السيارة كيا موديل 2021 ، والتى تم طرح 10 طرازات منها داخل السوق
السعودى .
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1- كيا بيجاس
2021
تم طرح طراز بيجاس
موديل 2021 بـ 2 فئة سعرية
-
كيا بيجاس LX
2021
، بسعر 47,090 ريال
- كيا بيجاس EX 2021 ، بسعر 48,930 ريال
2- كيا ريو 2021
تم طرح طراز ريو
موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية
- كيا ريو LX 2021 ، بسعر 57,325 ريال
- كيا ريو LX 1 2021 ، بسعر 67,445 ريال
- كيا ريو EX 2021 ، بسعر 71,930 ريال
3-
كيا ريو هاتشباك 2021
تم طرح طراز ريو
هاتشباك موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية
-
كيا ريو هاتشباك LX D541 2021 ، بسعر 58,245 ريال
- كيا ريو هاتشباك
LX D621 2021 ، بسعر 68,020 ريال
- كيا ريو هاتشباك EX G969 2021 ، بسعر 71,125 ريال
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4-
كيا سيراتو 2021
تم طرح طراز سيراتو
موديل 2021 بـ 4 فئات سعرية
- كيا سيراتو L 1.6 2021
، بسعر 67,215 ريال
-
كيا سيراتو LX 1.6L 2021 ، بسعر 73,770 ريال
- كيا سيراتو EX 2.0 2021 ، بسعر 92,860 ريال
- كيا سيراتو SX
1.6L 2021 ، بسعر 97,000 ريال
5-
كيا سونيت 2021
تم طرح طراز سونيت
موديل 2021 بـ 4 فئات سعرية
-
كيا سونيت LX 2021 ، بسعر 69,630 ريال
-
كيا سونيت LX 2 2021 ، بسعر 76,990 ريال
- كيا سونيت EX
1 2021 ، بسعر 81,590 ريال
- كيا سونيت EX 2 2021 ، بسعر 83,430 ريال
6- كيا سيلتوس
2021
تم طرح طراز سيلتوس
موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية
-
كيا سيلتوس D130 2021 ، بسعر 73,942 ريال
-
كيا سيلتوس G330 2021 ، بسعر 91,365 ريال
-
كيا سيلتوس G356 2021 ، بسعر 94,700 ريال
7-كيا
K5 2021
تم طرح طرازK5
موديل 2021 بـ 6 فئات سعرية
- كيا K5
LX 1 2021
، بسعر 90,330 ريال
-
كيا K5 LX 2 2021 ، بسعر 98,840 ريال
-
كيا K5 LX Sport 2021 ، بسعر 108,730 ريال
- كيا K5
EX 1 2021 ، بسعر 114,480 ريال
-
كيا K5 EX 2 2021 ، بسعر 115,975 ريال
-
كيا K5 EX 3 2021 ، بسعر 142,655 ريال
8- كيا كادينزا
2021
تم طرح طراز كادينزا
موديل 2021 بفئة سعرية واحدة
-
كيا كادينزا LX 2021 ، بسعر 126,555 ريال
9- كيا تيلورايد
2021
تم طرح طراز تيلورايد
موديل 2021 بـ 4 فئات سعرية
-
كيا تيلورايد LX AWD 2021 ، بسعر 132,100 ريال
-
كيا تيلورايد EX1 2021 ، بسعر 145,500 ريال
-
كيا تيلورايد EX 2 2021 ، بسعر 155,900 ريال
-
كيا تيلورايد SX 2021 ، بسعر 169,500 ريال
10-
كيا كرنفال 2021
تم طرح طراز كرنفال
موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية
-
كيا كرنفال LX 2021 ، بسعر 134,145 ريال
-
كيا كرنفال EX 2021 ، بسعر 162,090 ريال
- كيا كرنفال EX 2 2021 ، بسعر 180,950 ريال