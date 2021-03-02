القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من اكبر الاسواق العالمية للسيارات حجما ، بسبب كبر مساحتها والنسمة السكانية ، بالاضافة الى متوسط الدخل المرتفع لمواطنيها .

لذلك تسعى العديد من شركات صناعة السيارات بطرح فئات كثيرة من سيارتها ، وتميزها عن باقى اسواق الشرق الاوسط ، ومن بين هذه الشركات هى شركة كيا الكورية الجنوبية .

وخلال السطور القادمة سنتعرف على اسعار السيارة كيا موديل 2021 ، والتى تم طرح 10 طرازات منها داخل السوق السعودى .





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1- كيا بيجاس 2021

تم طرح طراز بيجاس موديل 2021 بـ 2 فئة سعرية

- كيا بيجاس LX 2021 ، بسعر 47,090 ريال

- كيا بيجاس EX 2021 ، بسعر 48,930 ريال

2- كيا ريو 2021

تم طرح طراز ريو موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية

- كيا ريو LX 2021 ، بسعر 57,325 ريال

- كيا ريو LX 1 2021 ، بسعر 67,445 ريال

- كيا ريو EX 2021 ، بسعر 71,930 ريال

3- كيا ريو هاتشباك 2021

تم طرح طراز ريو هاتشباك موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية

- كيا ريو هاتشباك LX D541 2021 ، بسعر 58,245 ريال

- كيا ريو هاتشباك LX D621 2021 ، بسعر 68,020 ريال

- كيا ريو هاتشباك EX G969 2021 ، بسعر 71,125 ريال





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4- كيا سيراتو 2021

تم طرح طراز سيراتو موديل 2021 بـ 4 فئات سعرية

- كيا سيراتو L 1.6 2021 ، بسعر 67,215 ريال

- كيا سيراتو LX 1.6L 2021 ، بسعر 73,770 ريال

- كيا سيراتو EX 2.0 2021 ، بسعر 92,860 ريال

- كيا سيراتو SX 1.6L 2021 ، بسعر 97,000 ريال

5- كيا سونيت 2021

تم طرح طراز سونيت موديل 2021 بـ 4 فئات سعرية

- كيا سونيت LX 2021 ، بسعر 69,630 ريال

- كيا سونيت LX 2 2021 ، بسعر 76,990 ريال

- كيا سونيت EX 1 2021 ، بسعر 81,590 ريال

- كيا سونيت EX 2 2021 ، بسعر 83,430 ريال

6- كيا سيلتوس 2021

تم طرح طراز سيلتوس موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية

- كيا سيلتوس D130 2021 ، بسعر 73,942 ريال

- كيا سيلتوس G330 2021 ، بسعر 91,365 ريال

- كيا سيلتوس G356 2021 ، بسعر 94,700 ريال

7-كيا K5 2021

تم طرح طرازK5 موديل 2021 بـ 6 فئات سعرية

- كيا K5 LX 1 2021 ، بسعر 90,330 ريال

- كيا K5 LX 2 2021 ، بسعر 98,840 ريال

- كيا K5 LX Sport 2021 ، بسعر 108,730 ريال

- كيا K5 EX 1 2021 ، بسعر 114,480 ريال

- كيا K5 EX 2 2021 ، بسعر 115,975 ريال

- كيا K5 EX 3 2021 ، بسعر 142,655 ريال

8- كيا كادينزا 2021

تم طرح طراز كادينزا موديل 2021 بفئة سعرية واحدة

- كيا كادينزا LX 2021 ، بسعر 126,555 ريال

9- كيا تيلورايد 2021

تم طرح طراز تيلورايد موديل 2021 بـ 4 فئات سعرية

- كيا تيلورايد LX AWD 2021 ، بسعر 132,100 ريال

- كيا تيلورايد EX1 2021 ، بسعر 145,500 ريال

- كيا تيلورايد EX 2 2021 ، بسعر 155,900 ريال

- كيا تيلورايد SX 2021 ، بسعر 169,500 ريال

10- كيا كرنفال 2021

تم طرح طراز كرنفال موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية

- كيا كرنفال LX 2021 ، بسعر 134,145 ريال

- كيا كرنفال EX 2021 ، بسعر 162,090 ريال

- كيا كرنفال EX 2 2021 ، بسعر 180,950 ريال