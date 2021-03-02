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سيارات

القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:09 م
كيا
كيا
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كريم عاطف

تعتبر المملكة العربية السعودية من اكبر الاسواق العالمية للسيارات حجما ، بسبب كبر مساحتها والنسمة السكانية ، بالاضافة الى متوسط الدخل المرتفع لمواطنيها .

لذلك تسعى العديد من شركات صناعة السيارات بطرح فئات كثيرة من سيارتها ، وتميزها عن باقى اسواق الشرق الاوسط ، ومن بين هذه الشركات هى شركة كيا الكورية الجنوبية .

وخلال السطور القادمة سنتعرف على اسعار السيارة كيا موديل 2021 ، والتى تم طرح 10 طرازات منها داخل السوق السعودى .


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1- كيا بيجاس 2021

تم طرح طراز بيجاس موديل 2021 بـ 2 فئة سعرية

- كيا بيجاس LX 2021 ، بسعر 47,090 ريال

- كيا بيجاس EX 2021 ، بسعر 48,930 ريال

 

2- كيا ريو 2021

تم طرح طراز ريو موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية

- كيا ريو LX 2021 ، بسعر 57,325 ريال

- كيا ريو LX 1 2021 ، بسعر 67,445 ريال

- كيا ريو EX 2021 ، بسعر 71,930 ريال

 

3- كيا ريو هاتشباك 2021

تم طرح طراز ريو هاتشباك موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية

- كيا ريو هاتشباك LX D541 2021 ، بسعر 58,245 ريال

- كيا ريو هاتشباك LX D621 2021 ، بسعر 68,020 ريال

- كيا ريو هاتشباك EX  G969 2021 ، بسعر 71,125 ريال


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4- كيا سيراتو 2021

تم طرح طراز سيراتو موديل 2021 بـ 4 فئات سعرية

- كيا سيراتو L 1.6 2021 ، بسعر 67,215 ريال

- كيا سيراتو LX 1.6L 2021 ، بسعر 73,770 ريال

- كيا سيراتو EX 2.0 2021 ، بسعر 92,860 ريال

- كيا سيراتو SX 1.6L 2021 ، بسعر 97,000 ريال

 

5- كيا سونيت 2021

تم طرح طراز سونيت موديل 2021 بـ 4 فئات سعرية

- كيا سونيت LX 2021 ، بسعر 69,630 ريال

- كيا سونيت LX 2 2021 ، بسعر 76,990 ريال

- كيا سونيت EX 1 2021 ، بسعر 81,590 ريال

- كيا سونيت  EX 2 2021 ، بسعر 83,430 ريال

 

6- كيا سيلتوس 2021

تم طرح طراز سيلتوس موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية

- كيا سيلتوس D130 2021 ، بسعر 73,942 ريال

- كيا سيلتوس G330 2021 ، بسعر 91,365 ريال

- كيا سيلتوس G356 2021 ، بسعر 94,700 ريال

 

7-كيا K5 2021

تم طرح طرازK5  موديل 2021 بـ 6 فئات سعرية

- كيا K5 LX 1 2021 ، بسعر 90,330 ريال

- كيا K5 LX 2 2021 ، بسعر 98,840 ريال

- كيا K5 LX Sport 2021 ، بسعر 108,730 ريال

- كيا K5 EX 1 2021 ، بسعر 114,480 ريال

- كيا K5 EX 2 2021 ، بسعر 115,975 ريال

- كيا K5 EX 3 2021 ، بسعر 142,655 ريال

 

8- كيا كادينزا 2021

تم طرح طراز كادينزا موديل 2021 بفئة سعرية واحدة  

- كيا كادينزا LX 2021 ، بسعر 126,555 ريال

 

9- كيا تيلورايد 2021

تم طرح طراز تيلورايد موديل 2021 بـ 4 فئات سعرية

- كيا تيلورايد LX AWD 2021 ، بسعر 132,100 ريال

- كيا تيلورايد EX1 2021 ، بسعر 145,500 ريال

- كيا تيلورايد EX 2 2021 ، بسعر 155,900 ريال

- كيا تيلورايد SX 2021 ، بسعر 169,500 ريال

 

10- كيا كرنفال 2021

تم طرح طراز كرنفال موديل 2021 بـ 3 فئات سعرية

- كيا كرنفال LX 2021 ، بسعر 134,145 ريال

- كيا كرنفال EX 2021 ، بسعر 162,090 ريال

- كيا كرنفال EX 2 2021 ، بسعر 180,950 ريال

القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
القائمة الكاملة لـ أسعار كيا 2021 في السعودية
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