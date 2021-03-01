رابطة تجار السيارات تفجر مفاجأة عن أسعار المركبات المستعملة في مصر

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ان السيارات في سوق المستعمل المصري ستشهد حالة من الركود الكبير مع تسليم الدفعات الأولى من مبادرة الاحلال والتجديد التي اطلقتها وزارة الصناعة والتجارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف أبو المجد في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان السيارات المستعملة في مصر ستصبح في حالة ركود كبير بسبب زيادة المعروض منها ، وبالتالي سينخفض سعرها في السوق بشكل ملحوظ .





وأوضح أبو المجد ان الانخفاض الكبير في أسعار السيارات المستعملة في مصر سيؤدي إلى انهيار أسعار السيارات موديل ما قبل 2010 ، وستصبح بأسعار زهيدة ورمزية فور سريان مبادرة الاحلال والتجديد.





واقترح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر امكانية ان تستفيد الدولة من كمية السيارات المستعملة التي ستعرض للبيع خلال الفترة المقبلة بتصديرها الى دول أخرى دون النظر الى سنة الصنع للاستفادة من العائد المادي لها.





واكد أبو المجد ان مقابل الركود في سوق السيارات المستعملة سيحدث انتعاشه كبرى في سوق السيارات الجديدة " الزيرو" ومن الممكن ان يؤدى ذلك إلى عجز في عدد السيارات المعروضة.





كان تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، أفاد بأنّ أكثر من 57 ألف متقدم سجلوا على الموقع الخاص بمبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وجرى تخصيص الرقم 16733 لتلقي الاستفسارات بشأن المبادرة.





ويصل إجمالي عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 250 ألف سيارة، على أن تبدأ عمليات الإحلال في 7 محافظات كمرحلة أولى، تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، ومن المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص.