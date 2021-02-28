شاهد.. أغرب شكل اسكوتر صنع في التاريخ

تعتبر الاسكوتر او الفيزبا من نوعية المركبات سهلة الحركة التي تسير على عجلتين فقط ، ومنها أنواع كثيرة وطرازات متنوعة ، وانتشرت بشكل كبير في العديد من الأسواق ومن بينها مصر ، لحب الشباب لها ورخص ثمنها مقارنة بالسيارات .

وهناك اشكال عدة من الفيزبا او الاسكوتر يعتبر اغربها على الاطلاق ، وهو اسكوتر Čezeta المنتج في جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية ، جمهورية التشيك الان ، من قبل شركة CESKÁ zbrojovka STRAKONICE ما بين عامين 1957-1964 .

يأتي التصميم الأصلي لـ Čezeta فريد من نوعه بين الدراجات البخارية ، طويلة بشكل غير عادي بالنسبة للمركبة ذات العجلتين على ارتفاع مترين 6 أقدام و 7 بوصات ولها جسم مميز على شكل طوربيد مع ألواح تشغيل كاملة الطول ومقعد طويل يتم رفعه ليكشف عن حجرة أمتعة كبيرة ، باستخدام مساحة يشغل خزان الوقود معظم الدراجات البخارية ، وزادة في هذه الفترة من الزمن شعبية Čezeta لدى الشباب التشيكيين

استمد Čezeta قوته من محرك دراجة نارية أحادي الأسطوانة سعة 175 سم مكعبًا ، مما يوفر سرعة قصوى تبلغ 89 كيلومترًا في الساعة (55 ميلًا في الساعة) واقتصادًا في استهلاك الوقود يبلغ 3.2 لتر / 100 كيلومتر.

تم إعطاء إصدارات البنزين الأصلية أرقام أنواع تشير إلى ميزاتها ، بدأ الإنتاج الأول بالنوع 501 ، ثم مع تطورات مثل محرك بدء التشغيل ، تم إصدار النوع 502 لاحقًا.

و كان موديل 501 ، الذي تم بناؤه من 1957 إلى 1959 ، مزودًا بالعجلة الخلفية مدعومة من جانب واحد فقط ومعلقة بواسطة كتلة مطاطية، كان موديل 502 الأحدث يحتوي على شوكة كاملة مع ممتص صدمات دراجة نارية.

تم بناء نسخة ذات ثلاث عجلات ، النوع 505 ، ابتداءً من عام 1960، استخدمت هذا الاسكوتر مكونات ميكانيكية وهيكل أمامي من 502 ، كما تم إنتاج عربة جانبية شهيرة ، وإن كانت بأعداد محدودة .