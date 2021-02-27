باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

يعشق محبى عالم السيارات والبيع والشراء ، متابعة المزادات التى تقام لبيع المركبات المتواجدة بالجمارك او مركبات الحوادث أو الشركات الخاصة ، بسبب كونها أرخص سعرا من السيارات المماثلة لها التى تباع خارج هذه الفاعليات .

وخلال الفترة الأخيرة ظهرت فاعليات لمزادات كثيرة لبيع سيارات الجمارك المصرية ، بجانب سيارات الحوادث والشركات ، ومن بين هذه الفاعليات مزاد شركة خدمات البترول البحرية PMS ويضم سيارات وفسبا وقطع غيار وإطارات.

وكانت قد أعلنت شركة خدمات البترول البحرية PMS عن بيع بالمزاد العلني لعدد من الأغراض المتهالكة لديها في جلسة يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 .

وأوضحت شركة خدمات البترول البحرية ان المزاد يشمل عدد كبير من إطارات السيارات القديمة ضمن أغراض أخرى تشمل ٣٠٠ طن هوالك وونش٢٠٠ طن وحديد ، و سيارات ملاكي .

بالاضافة الى ان مزاد الشركة يضم جوانات ومواتير وفلاتر وشنابر وأولسيهات وأوناش شوكة .

وحددت شركة خدمات البترول البحرية انواع المركبات التى ستباع فى المزاد العلني يوم 7 مارس منها ، سيارات

جيب ، سيارات سيتروين ، أوبل ، بيجو ، فولكس فاجن باسات.

وأكدت الشركة خلال بيان لها إن جميع السيارات المشاركة فى المزاد العلنى القادم تعمل ويمكن ترخيصها ، وسيتم بيعها يوم موعد المزاد فى 7 مارس في تمام الساعة ١٢ظهرًا في منطقة المعدية - خط رشيد .

كما يبلغ سعر كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلنى 800 جنيه والتأمين الابتدائى 10,000 جنيه تسترد لمن لم يرسو عليه المزاد ، وبيع كراسة الشروط بمنطقة وسط البلد بالقاهرة .