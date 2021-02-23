ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

اتجهت شركة بى ام دبليو مؤخرا، مثل باقي شركات صناعة السيارات، لتحويل طرازاتها الشهيرة إلى كهربائية وهايبرد، كموديلات جديدة، لطرحها فى الأسواق.

وبالفعل يعلم الجميع ان بى ام دبليو تعمل حاليا على الجيل السابع من سياراتها التقليدية بالاضافة الى نسخة هايبرد ونسخة كهربائية بالكامل التي سيُطلق عليها اسم i7.

وتقوم الشركة حاليا باختبار الفئات الثلاثة من i7 الجديدة ، والتقطت عدسات المصورين التجسسية عددا من الصور لها، أثناء اختبارهم، وتظهر الصور بانها ستحتفظ بالشبك الأمامي الكبير، في حين أن الشكل العام للسيارة لا يبدو أنه سيختلف كثيرًا عن الجيل الحالي.

وظهرت الصور التجسسية للسيارة i7 بصحبة جهاز جهاز استشعار يُمكن التخمين بأنه يختص بتقنيات القيادة الذاتية أو شبه الذاتية ، وهذه هى الصور الاولى لذلك .

ويوكد الخبراء ان السيارة i7 ستحصل على تقنيات قيادة ذاتية من المستوى الثالث، ويُتوقع أن يتم الكشف عنها في عام 2022 كموديل 2023 .

وكشفت الشركة سابقا ان السيارة i7 ستحصل على نطاق قيادة كهربائي يبلغ 700 كلم للشحنة الكاملة، كما ستحصل على قوة إجمالية تبلغ 650 حصان، وذلك بفضل حزمة البطارية سعة 120 كيلوواط/سا .

وفى النهاية لم تكشف شركة صناعة السيارات الالمانية بى ام دبيلو الكثير عن الفئة السابعة التقليدية أو النسخة الهايبرد، لكن بالنظر إلى أن بي ام دبليو تقدم حاليًا نسخة هايبرد من الفئة السابعة ، فمن المتوقع أن تكون واحدة من تشكيلة الجيل القادم أيضا.