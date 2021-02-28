شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها

تشتهر عدد من السيارات البيك اب في مصر تحت مسمى السيارات ربع نقل ، لاستخدامها في العديد من أغراض الشحن والتفريغ والأعمال التجارية.
ويسعى العديد من أصحاب
الشركات والمراكز التجارية الكبرى لاقتناء واحدة منها او اكثر حسب الاحتياج ، لذلك
يبحث كثير منهم عن أحدث اسعارها داخل السوق المصري.
وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار اكثر 5
سيارات بيك اب " ربع نقل " انتشارا فى مصر .
1 - شيفروليه الدبابة
2021
تأتى أسعار السيارة طرازات
شيفروليه البيك أب – الدبابة الفئة الأولى شاسية بحسب وكيلها في مصر بسعر 278.2
ألف جنيه.
اما الفئة الثانية شيفروليه
البيك أب – الدبابة صندوق بنحو 279.7 ألف
جنيه، وسعرت الفئة الثالثة الكاملة بقيمة 308 آلاف و250 جنيهًا.
2- نيسان البيك أب
أبقت وكيل نيسان في مصر على أسعار سيارات البيك نيسان الدبل كابينة فئة (الباور+ مكيف) موديل 2020 ، عند مستوى 360 ألف جنيه.
واستقرت على أسعار
نيسان البيك أب الكابينة المفردة فئة (باور) عند مستوى 256.5 ألف جنيه، وسعرت فئة
(باور+ تكييف) بنحو 262.5 ألف جنيه.
3- تويوتا هايلوكس
قدر الوكيل المحلي
للعلامة اليابانية في مصر، أسعار سيارات البيك أب تويوتا هايلوکس، بسعر 465 ألف
جنيه.
4- أيسوزو D-MAX
تعتبر سيارة ايسوزو
ديماكس 2020 Isuzu D Max من السيارات التي تحتوى على تفاصيل كثيرة لما فيها من
أجهزة حديثة وامكانيات مختلفة سواء داخل السيارة أو خارجها .
وتحتوي السيارة على
محركين الأول بسعة 2,5 لتر وبقوة 79 حصان، أما عن المحرك الثاني بسعة 3.0 لتر
وبقوة 130 حصان.
وقدم الوكيل المحلى للسيارة أيسوزو D-MAX سعر 560 ألف في السوق المصري .
5- JMC البيك أب
أبقي الموزع الحصري لسيارات JMC التجارية في مصر، على أسعار السيارات البيك أب جي ام سي “JMC N396 – البيك اب”، لتتراوح بين 196.9 و199.9 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية .