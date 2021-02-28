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سيارات

شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:01 م
سيارة ربع نقل
سيارة ربع نقل
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كريم عاطف

تشتهر عدد من السيارات البيك اب في مصر تحت مسمى السيارات ربع نقل ، لاستخدامها في العديد من أغراض الشحن والتفريغ والأعمال التجارية.


ويسعى العديد من أصحاب الشركات والمراكز التجارية الكبرى لاقتناء واحدة منها او اكثر حسب الاحتياج ، لذلك يبحث كثير منهم عن أحدث اسعارها داخل السوق المصري.


وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار اكثر 5 سيارات بيك اب " ربع نقل " انتشارا فى مصر .


1 - شيفروليه الدبابة 2021

تأتى أسعار السيارة طرازات شيفروليه البيك أب – الدبابة الفئة الأولى شاسية بحسب وكيلها في مصر بسعر 278.2 ألف جنيه.

اما الفئة الثانية شيفروليه البيك أب – الدبابة  صندوق بنحو 279.7 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة الكاملة بقيمة 308 آلاف و250 جنيهًا.

 

2- نيسان البيك أب

أبقت وكيل نيسان في مصر على أسعار سيارات البيك نيسان الدبل كابينة فئة (الباور+ مكيف) موديل 2020 ، عند مستوى 360 ألف جنيه.

واستقرت على أسعار نيسان البيك أب الكابينة المفردة فئة (باور) عند مستوى 256.5 ألف جنيه، وسعرت فئة (باور+ تكييف) بنحو 262.5 ألف جنيه.

 

3- تويوتا هايلوكس

قدر الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، أسعار سيارات البيك أب تويوتا هايلوکس، بسعر 465 ألف جنيه.

 

4- أيسوزو  D-MAX

تعتبر سيارة ايسوزو ديماكس 2020 Isuzu D Max من السيارات التي تحتوى على تفاصيل كثيرة لما فيها من أجهزة حديثة وامكانيات مختلفة سواء داخل السيارة أو خارجها .

وتحتوي السيارة على محركين الأول بسعة 2,5 لتر وبقوة 79 حصان، أما عن المحرك الثاني بسعة 3.0 لتر وبقوة 130 حصان.

وقدم الوكيل المحلى للسيارة أيسوزو  D-MAX سعر 560 ألف في السوق المصري .


5- JMC البيك أب

أبقي الموزع الحصري لسيارات JMC التجارية في مصر، على أسعار السيارات البيك أب جي ام سي “JMC N396 – البيك اب”، لتتراوح بين 196.9 و199.9 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية .

شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها
شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها
شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها
شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها
شاهد.. أفضل ٥ سيارات ربع نقل في مصر وتفاصيل أسعارها
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