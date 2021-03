تعرف على السيارة الأكثر مبيعا في مصر.. سعر ومواصفات

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في تقرير حديث له، عن أكثر السيارات مبيعا في مصر، والتي تنافس فيها أكثر سيارتين شهرة في مصر وهى نيسان صني 2021 وتويوتا كورولا 2021.





وأوضح التقرير أن السيارة التي حصلت على لقب الأكثر مبيعا في مصر هي السيارة نيسان صني 2021 ، وكانت قد طرحت السيارة من قبل وكيلها المحلى في الأسواق المصرية بأربع فئات سعرية، وهى الفئة الأولى m/t و الفئة الثانية A/T و الفئة الثالثة A/T EX و الفئة الرابعة A/T SUPER SALOON.





وتستمد السيارة نيسان صني 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانية.





ويبلغ متوسط استهلاك السيارة نيسان صنى موديل 2021 من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.





أما عن أبعاد نيسان صني 2021 هي 4425 مم للطول الإجمال، و1695 للعرض، و1500 للارتفاع، أما سعة الصندوق الخلفي فتصل إلي 490 لتر.





وتضم السيارة نيسان صنى موديل 2021، العديد من وسائل الأمان من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA.





بالإضافة إلى جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوى، وخاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، وزجاج خلفي معتم للفئة الثانية.





أما عن أسعار السيارة نيسان صني موديل 2021، في الأسواق المصرية فتأتى كالتالي:

الفئة الأولى m/t بسعر 179.9 ألف جنيه.

الفئة الثانية A/T بسعر 201 ألف جنيه.

الفئة الثالثة A/T EX بسعر 214.5 ألف جنيه.

الفئة الرابعة A/T SUPER SALOON بسعر 225.5 ألف جنيه.