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برلمان

بنسبة 75 % .. إعفاء المراكز الرياضية من سداد فواتير الكهرباء وفقًا للقانون

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:03 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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سمر المغربى
طالب مستشفى مجدى يعقوب للقلب بإعفائه من سداد فواتير الكهرباء والمياه، وكانت وزارة الكهرباء رفضت الطلب، مؤكدة أن الوزارة لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها لأى مؤسسة أيا كانت، لافتة إلى أن هذا الأمر مرتبط بقوانين ولوائح لا يمكن التدخل فيها.

وبناءً عليه تقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من سداد رسوم فواتير الكهرباء والمياه بنسبة 75% مثل ما تم تطبيقه على النوادى الشبابية.

وفى هذا الصدد نشر فى الجريدة الرسمية تعديل مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية فى فبراير 2020 بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية وتم العمل به، ونصت المادة 1 من القانون على أن مراكز التنمية الشبابية هى هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة.

وحددت المادة 27 من القانون على أن يتم إعفاء (٧٥%) لمراكز التنمية الشبابية مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل.

ويشير القانون إلى أن الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أى من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية.

ونص القانون أن على الهيئات الشبابية التى لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٨ أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
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