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سيارات

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة تويوتا عن طرح الجيل الرابع من طراز «ياريس» فى مصر، خلال الأيام القادمة، لتضم بذلك تشكيلة متنوعة من مختلف الطرازات والفئات، حتى يصبح هناك تكافؤ داخل السوق المحلية لمصر.


وأوضحت الشركة أن طراز تويوتا ياريس الجديد ، يتم طرحه للمرة الأولى داخل السوق المحلية المصرية، ولكن لم تقدم الشركة أي مواصفات بخصوص الجيل الرابع من السيارة التي ستقدم في مصر.


وجاءت السيارة تويوتا ياريس الجيل الرابع ، بحسب مواصفاتها العالمية التى تم طرحها فى عام 2019 بمواصفات جديدة ومحرك هجين يجمع محرك احتراق تقليدي ومحرك كهربائي لتوفير نظام دفع هايبرد.


كما تم تقليل ارتفاع السيارة تويوتا ياريس الجيل الرابع لتتماشي مع الجانب الرياضي الذى تأخذ سمات كثيرة منه وكذلك تقليل الطول الإجمالي لها، ولكن السعة الداخلية للسيارة لم تتأثر بسبب زيادة عرض السيارة وزيادة طول قاعدة العجلات في نفس الوقت مما وفر مساحة داخلية كبيرة له.


ويأتى الشكل الخارجى للسيارة طراز تويوتا ياريس الجيل الرابع ، بمصابيح أمامي حادة قريبة من شكل العين مسحوبة للخلف مع شبكة تهوية سوداء كبيرة متصلة في قسميها السفلي والعلوي بلون أسود مميز ومصابيح ضباب على شكل حرف L مقلوب .


بالإضافة إلى علو شعار تويوتا بشبكة التهوية الأمامية مع سقف أسود ومرايا سوداء خارجية مما يعطي تناقضاً لونياً بين لون الهيكل الأصلي ولون السقف وبعض الأجزاء في السيارة ، ولم يتم الإعلان عن الأسعار حتى الآن . 

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر
طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر
طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر
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