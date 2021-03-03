بخطوات سهلة.. طريقة عمل الخُبز العربي "الكماج"

طريقة عمل الخُبز العربي (الكماج)‏

مكونات طريقة عمل الخُبز العربي (الكماج)‏

4 أكواب من الدقيق(أكثر أو أقل قليلًا)

2 كوب من الحليب الفاتر

3 ملاعق صغيرة خميرة

2 ملاعق صغيرة سكر

1 ملعقة طعام ملح

2 و1/2 ملاعق طعام زيت زيتون

1- لنبدأ بتنشيط الخميرة بوضعها مع الحليب والسكر، ونتركها عشر دقائق.

2- في وعاء عميق، نخلط الطحين والملح. نضيف الزيت.

3- نفرك الطحين بين أصابعنا، حتى يتشرب كامل كمية الزيت.

4- نعمل حفرة في وسط الطحين ونضيف خليط الخميرة والحليب والسكر بالتدريج، ونخلط بيدنا الأخرى.

5- نعجن حتى تصبح العجينة ملساء (٧ دقائق تقريبًا).

6- نضع العجين في وعاء مدهون بالزيت ونغطيه بالنايلون، ونتركه في مكان دافئ ليتضاعف حجمه (من ساعة إلى ساعة ونصف).

7- لا داعي للعجن بعد التخمير، لنحافظ على الهواء في داخل العجين، ثم نقطّع العجين ثمانية أقسام متساوية.





8- نكوّرهم ونغطيها بقطعة قماش نظيفة لعشرين دقيقة.





9- نرقّ كل كرة لتصبح دائرية بسماكة ٣سم . نغطيها بقماش نظيف مرة أخرى ونتركها ١٠ دقائق.





10- في فرن مسخّن سابقًا لأعلى درجة ممكنة، اخبزي أرغفة الخبز على صينية ساخنة في أخفض رفٍّ في الفرن.





11- اخبزي لمدة 3-4 دقائق حتى ينتفخ الرغيف، اقلبيه على الوجه الآخر واخبزيه لمدة دقيقة أو دقيقتين إضافيتين.



