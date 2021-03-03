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مرأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الخُبز العربي "الكماج"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:36 ص
طريقة عمل الخُبز
طريقة عمل الخُبز العربي
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل الخبز العربي هو الخبز الأشهر في دول الخليج، وقد يطلق عليه  ايضا الكماج ويمكن تحضير الخبز العربي في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الخبز العربي، وتقديمه مع الأكلات اليومية في المنزل، وبالأخص وجبة الفطور، وسوف ينال هذا النوع من الخبز إعجاب أطفالك وعائلتك.

طريقة عمل الخُبز العربي (الكماج)‏

مكونات طريقة عمل الخُبز العربي (الكماج)‏

4 أكواب من الدقيق(أكثر أو أقل قليلًا)
2 كوب من الحليب الفاتر
3 ملاعق صغيرة خميرة
2 ملاعق صغيرة سكر
1 ملعقة طعام ملح
2 و1/2 ملاعق طعام زيت زيتون

طريقة عمل الخُبز العربي (الكماج)‏

1- لنبدأ بتنشيط الخميرة بوضعها مع الحليب والسكر، ونتركها عشر دقائق.

2- في وعاء عميق، نخلط الطحين والملح. نضيف الزيت.

3- نفرك الطحين بين أصابعنا، حتى يتشرب كامل كمية الزيت.

4- نعمل حفرة في وسط الطحين ونضيف خليط الخميرة والحليب والسكر بالتدريج، ونخلط بيدنا الأخرى.

5- نعجن حتى تصبح العجينة ملساء (٧ دقائق تقريبًا).

6- نضع العجين في وعاء مدهون بالزيت ونغطيه بالنايلون، ونتركه في مكان دافئ ليتضاعف حجمه (من ساعة إلى ساعة ونصف).

7- لا داعي للعجن بعد التخمير، لنحافظ على الهواء في داخل العجين، ثم نقطّع العجين ثمانية أقسام متساوية.

8- نكوّرهم ونغطيها بقطعة قماش نظيفة لعشرين دقيقة.

9- نرقّ كل كرة لتصبح دائرية بسماكة ٣سم . نغطيها بقماش نظيف مرة أخرى ونتركها ١٠ دقائق.

10- في فرن مسخّن سابقًا لأعلى درجة ممكنة، اخبزي أرغفة الخبز على صينية ساخنة في أخفض رفٍّ في الفرن.

11- اخبزي لمدة 3-4 دقائق حتى ينتفخ الرغيف، اقلبيه على الوجه الآخر واخبزيه لمدة دقيقة أو دقيقتين إضافيتين.

12- نخرج الخبز المنفوخ الطازج من الفرن ونغطيه بقطعة قماش نطيفة حتى يبرد دون أن يصبح يابسًا.
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