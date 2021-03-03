نشكي لمين لـ أحمد كامل وعبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي في صدارة تريند اليوتيوب

تصدرت أغنية "نشكي لمين" لكل من أحمد كامل وعبد الرحمن رشدي ومعتز ماضي، تريند رقم 3 بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: " نشكي لمين لو ضاق الحال .. وحيلتنا إيه غيرك يا صبر .. حيلتنا قلب وياما شال .. تُكالي عليك إنت يا رب .. نشكي لمين لو ضاق الحال .. وحيلتنا إيه غيرك يا صبر .. حيلتنا قلب وياما شال".





تُكالي عليك إنت يا رب .. وأتاري قلبي بينشغل ليه الطريق قافل .. ويسيب ويبعد يفتكر إن ده الآخر .. وغريب يا قلبي مصدقك مع إنك الغافل

.. من يومها يوم يعكس في يوم ولا إنت مش فاكر .. مين فينا فيها ليه الصورة مش كاملة بيه".



