أحمد كامل يتعاقد مع جاما ميوزيك لتقديم أعمال جديدة

تعاقدت شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر مع النجم أحمد كامل على تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية خلال العام الجديد 2021، وهذه الأعمال من المتوقع لها أن تكون مفاجآت فنية كبيرة تسعد كل الجماهير فى مصر والوطن العربى.







