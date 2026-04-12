أبو الغيط يهنئ الرئيس الجيبوتي لإعادة انتخابه لولاية جديدة

بعث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية جيبوتي لولاية سادسة، معرباً عن تقديره للثقة المتجددة التي أولاها إياه الشعب الجيبوتي لقيادة البلاد.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد في رسالته على تطلع جامعة الدول العربية لمواصلة التعاون الوثيق مع الرئيس "جيله" وحكومة بلاده.

كما شدد على التزام الجامعة بتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لتعزيز ركائز الاستقرار والتنمية وترسيخ الحكم الرشيد في جيبوتي، بما يلبي طموحات وتطلعات شعبها.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كانت قد أوفدت بعثة رسمية للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية الجيبوتية، وذلك تلبيةً لدعوة الجهات المعنية في جيبوتي، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الإقليمية الكبرى المعنية بمراقبة العملية الانتخابية.